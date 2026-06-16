AMES
Baile y sardiñada para celebrar San Juan con Jupemi en Milladoiro
La sesión de baile está abierta a todos los pensionistas y jubilados de la comarca
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Milladoiro (Jupemi) celebrará el sábao, 20 de junio, una jornada festiva con motivo de la festividad de San Juan, con baile abierto a todas las personas pensionistas y jubiladas que deseen participar, independientemente de que pertenezcan o no a la asociación e incluso aunque residan en otros municipios.
El baile comenzará a las 18.30 horas en el local social de Jupemi, situado en la Rúa Figueiras, número 3, en O Milladoiro (Ames). El objetivo de la iniciativa es ofrecer un espacio de encuentro y diversión, así como acercar las actividades de la asociación a las personas interesadas.
El objetivo es abrir las puertas de Jupemi a todas aquellas personas pensionistas y jubiladas del entorno que deseen pasar una tarde agradable coincidiendo con la celebración de San Juan. La música, el baile y la buena compañía serán los protagonistas de una jornada pensada para pasarlo bien.
Tradicional sardiñada para asociados
Antes del baile, los socios y socias de Jupemi participarán en una comida especial de San Juan en el Mesón O Polígono, de O Milladoiro, con el fin de fortalecer los lazos entre sus integrantes y compartir una buena comida antes del baile.
El menú elaborado para la ocasión incluye la tradicional sardiñada, además de churrasco, bebidas, postre y café. Las personas socias interesadas en asistir a la comida deberán formalizar su inscripción antes del día 17 de junio, fecha límite establecida por la organización para poder cerrar las reservas y coordinar todos los detalles del evento.
Múltiples actividades
A lo largo del año, la asociación desarrolla numerosas actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer su participación activa en la comunidad.
Las personas interesadas en formar parte de Jupemi pueden informarse e inscribirse llamando al número 981 535598 en horario de 18.00 a 20.00 horas, o bien escribiendo al correo electrónico asociacionjupemi@gmail.com.
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