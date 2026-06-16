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ZAS

Brandomil abre as portas da súa historia romana a investigadores da UNED da Coruña

O arqueólogo Lino Gorgoso explicoulles os principais achados e os avances das intervencións realizadas

Lino Gorgoso, á dereita, co grupo de investigadores da UNED no xacemento romano.

Lino Gorgoso, á dereita, co grupo de investigadores da UNED no xacemento romano. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Un selecto grupo de doutores, historiadores, profesores e investigadores da UNED da Coruña, encabezados pola catedrática e doutora María Josefa Loira Enríquez, visitou o xacemento romano e outros elementos patrimoniais de Brandomil (Zas).

A visita foi guiada polo director arqueolóxico Lino Gorgoso, e o secretario da Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias. O percorrido comezou na Oficina de Información Cultural-Turística 'Brandomil. Porta romana da Costa da Morte', onde, a través dun pequeno documental, puideron coñecer, a vista de paxaro, a situación dos distintos elementos e inmobles que configuran este enclave arqueolóxico.

O arqueólogo Lino Gorgoso, á esquerda, co grupo da UNED ao pé da ponte de Brandomil.

O arqueólogo, á esquerda, co grupo da UNED ao pé da ponte de Brandomil. / Cedida

Durante o percorrido polo xacemento tamén se fixo mención ao relatorio Brandomil. Villa romana del Occidente presentado polo arqueólogo e membro do Consello Asesor da Fundación Brandomil Lino Gorgoso no VIII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH), celebrado en Ourense e Lugo a pasada semana.

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Un encontro no que se exhibiu parte da gran variedade de cerámica romana atopada nas distintas intervencións arqueolóxicas feitas en Brandomil nestes últimos anos, así como as probas realizadas nos laboratorios do INCIPIT-CSIC. Durante a visita, os asistentes poideron coñecer os lugares dos achados máis importantes e a súa relevancia para entender como era a vida diaria da poboación de Brandomil hai dous milenios.

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