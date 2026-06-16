ZAS
Brandomil abre as portas da súa historia romana a investigadores da UNED da Coruña
O arqueólogo Lino Gorgoso explicoulles os principais achados e os avances das intervencións realizadas
Un selecto grupo de doutores, historiadores, profesores e investigadores da UNED da Coruña, encabezados pola catedrática e doutora María Josefa Loira Enríquez, visitou o xacemento romano e outros elementos patrimoniais de Brandomil (Zas).
A visita foi guiada polo director arqueolóxico Lino Gorgoso, e o secretario da Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias. O percorrido comezou na Oficina de Información Cultural-Turística 'Brandomil. Porta romana da Costa da Morte', onde, a través dun pequeno documental, puideron coñecer, a vista de paxaro, a situación dos distintos elementos e inmobles que configuran este enclave arqueolóxico.
Durante o percorrido polo xacemento tamén se fixo mención ao relatorio Brandomil. Villa romana del Occidente presentado polo arqueólogo e membro do Consello Asesor da Fundación Brandomil Lino Gorgoso no VIII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH), celebrado en Ourense e Lugo a pasada semana.
Cerámica romana
Un encontro no que se exhibiu parte da gran variedade de cerámica romana atopada nas distintas intervencións arqueolóxicas feitas en Brandomil nestes últimos anos, así como as probas realizadas nos laboratorios do INCIPIT-CSIC. Durante a visita, os asistentes poideron coñecer os lugares dos achados máis importantes e a súa relevancia para entender como era a vida diaria da poboación de Brandomil hai dous milenios.
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías
- La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago
- El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación
- El mejor bar de Santiago para ver a España en el Mundial esta tarde según la Guía Repsol: con 4 pantallas y tapas gratis