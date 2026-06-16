INFRAESTRUTURAS
Cabana e Ordes gañarán medio millón de metros cadrados de solo empresarial
O Concello cabanés contará cun parque empresarial de 267.216 metros
O da vila ordense ten todas as parcelas vendidas e incrementará un 78% a superficie
O Consello da Xunta impulsou dúas novas actuacións que permitirán crear medio millón de metros cadrados (499.270 m2 ) de solo empresarial en Cabana de Bergantiños e Ordes.
O proxecto de construción do futuro parque empresarial de Cabana, promovido pola sociedade Xestión do Solo de Galicia (Xestur), no marco do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia (PSOAEG), arrinca coa aprobación inicial do Plan estruturante de ordenación de solo empresarial (Peose).
Vinte e seis millóns de euros
A superficie total é de 267.216 m2 e un orzamento estimado duns 26 millóns de euros. De xeito paralelo, e coa finalidade de axilizar ao máximo os prazos e iniciar canto antes a execución das obras, Xestur puxo en marcha tamén os trámites necesarios para licitar o proxecto de expropiación dos terreos.
O novo parque "permitirá dotar a Cabana de Bergantiños e á contorna da Costa da Morte dunha oferta ordenada de solo empresarial, favorecendo a implantación e o crecemento de empresas, a fixación de actividade económica e a xeración de emprego, nunha localización próxima ao eixe A Coruña-Fisterra e ben conectada pola AC-552 e a AG-55", subliñan desde a Xunta.
Por outra banda, no concello de Ordes, o Consello da Xunta tomou razón da licitación da redacción do Peose para ampliar o polígono actual en 232.054 m2 , que permitirán acoller o asentamento de novas empresas nunha localidade que se considera estratéxica pola súa situación a medio camiño entre as cidades de Santiago e A Coruña.
Deste xeito, o Goberno galego trata de resolver a necesidade de dotar de máis solo industrial o actual parque, que ten todas as parcelas vendidas. Concretamente, incrementará nun 78% a dimensión actual, que rolda os 300.000 metros cadrados e no cal existe unha elevada demanda para a instalación de industrias auxiliares.
O proxecto de redacción do Peose ten un prazo de execución de 24 meses e conta cun orzamento de 181.823 euros, IVE incluído.
Máis de catro millóns de metros cadrados na provincia
Nestes momentos, estanse a desenvolver diversas actuacións que permitirán dotar con 4,2 millóns de metros cadrados de solo empresarial a provincia da Coruña cun investimento de 112 millóns de euros. Así, na actualidade, a Xunta ten en marcha as expropiacións dos terreos para ampliar o parque empresarial de Bértoa (Carballo), que incrementará en 629.587 m2 a súa superficie actual, e do parque de Coristanco, que contará con 173.153 m2 de solo empresarial.
Nas vindeiras semanas tamén se prevé a posta á disposición de novo solo no parque empresarial de Morás (Arteixo); estase a tramitar a ampliación do polígono industrial da Sionlla en Santiago de Compostela, ou o Peose da Plataforma Loxística Empresarial e Portuaria de Mandiá en Ferrol, que xa está en fase de licitación.
Nova área industrial para Valga
Asemade, o Consello avaliou o inicio da tramitación do futuro parque empresarial de Valga, que permitirá incrementar en preto de 100.000 metros cadrados (93.741 m2 ) as bolsas de solo industrial que a Xunta pon á disposición do tecido empresarial na provincia de Pontevedra.
Así, o Goberno galego tomou razón da licitación da redacción do Plan estruturante de ordenación de solo empresarial (Peose) deste novo ámbito empresarial, que facilitará tanto o asentamento de novas empresas como a ampliación doutras xa en funcionamento e que buscan unha zona máis axeitada para o seu crecemento.
O orzamento reservado para a contratación do Peose ascende a 136.115,55 euros (IVE incluído) e conta cun prazo de execución de 24 meses. O futuro parque empresarial de Valga, previsto no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia (PSOAEG), sitúase nun enclave privilexiado, a carón da estrada nacional 550, con acceso á autoestrada do Atlántico (AP-9) e a pouco máis de 20 quilómetros do porto de Vilagarcía.
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