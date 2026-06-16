El Combo Dominicano lidera un macrofestival este sábado a 40 minutos de Santiago: tres escenarios, comida y fiesta hasta el amanecer

El hambre festivalera de los santiagueses está en su punto álgido con la proximidad de O Son do Camiño, que convertirá Compostela en la capital de la música desde el jueves. No todos, sin embargo, conseguirán entrada para la cita -los abonos del viernes ya están agotados-, aunque tendrán otras alternativas para disfrutar de una noche de fiesta.

Y es que este sábado, a apenas 40 minutos de la urbe, se celebrará otra de las grandes citas estivales, con tres escenarios de música latina y electrónica liderados por una de las grandes orquestas gallegas. Sus organizadores lo definen como "el festival que da inicio al verano" y su nombre insiste en ello: el Festival de Verano Bliss, que llenará la parroquia pontevedresa de Dena (Meaño) con cerca de una decena de artistas liderados por El Combo Dominicano, que harán vibrar la noche a partir de las 22.30 horas.

Así será el Festival de Verano Bliss, la gran cita musical para bailar hasta que salga el sol

El Festival de Verano Bliss lleva varios años reuniendo a los amantes de la música con propuestas para todos los oídos. Este año, el evento incluirá un escenario principal presidido por una de las grandes orquestas gallegas, El Combo Dominicano, que conquistará al público con sus coreografías y los grandes éxitos de la industria musical.

Frente a ellos, y en el mismo parking del CEIP Coirón, se erigirá la plataforma Bliss, con figuras como Rubén Romero, MRJ y Pablo Grande. El tercer escenario estará enfocado en "los amantes de la electrónica", que podrán disfrutar de los beats de Muiños, Joh Chster, Zero Delay e Iván Ribeira, entre otros.

Pero la música no será lo único que hará que la escapada desde Santiago merezca la pena. Y es que este festival también contará con varios puestos en los que hacer una parada técnica si los pies empiezan a quejarse de tanto salto.

Según informan los organizadores de estos conciertos de verano, en el recinto se habilitarán varias barras y foodtrucks con comida y bebida en las que reponer fuerzas o tomar un aperitivo nocturno. Además, a la experiencia musical se podrá sumar otra que transformará el día en un recuerdo imborrable: zonas con tatuadores para marcharse del Festival Bliss con un dibujo de tinta en la piel que durará toda la vida.

Más de 5.000 personas

Este festival gallego suele reunir a una gran cantidad de aficionados a la música. En 2025, fueron "más de 5.000 personas" las que acabaron arremolinadas en torno a sus escenarios, en los que El Combo Dominicano ha repetido en las últimas ediciones como cabeza de cartel.

Para la comodidad de los asistentes que se acerquen el sábado, la organización ha incluido baños con personal de limpieza y cuatro zonas de parking en las que dejar el coche para bailar hasta bien entrada la madrugada. Porque la propia dirección del festival avisa: se sabe cuándo comenzará el evento, pero no cuándo terminará, porque el plan es disfrutar "hasta que salga el sol".

La cita, eso sí, competirá en atención con la de O Son do Camiño, que reunirá el sábado en O Monte do Gozo a grandes artistas como Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Ortiga o Dorian. El programa de conciertos -uno de los más sonados de Galicia- llega poco después de otro gran evento musical, el Wake Up Festival, que conquistó la Cidade da Cultura a principios de junio.