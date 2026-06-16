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ANDAINA

A Costa do Mar de Ovellas revive en Ames coa palabra de Rosalía

A ruta teatralizada reuniu 55 persoas e rematou cunha festa no local social de Trasmonte.

Momento dunha das recreacións teatrais que animaron a andaina.

Momento dunha das recreacións teatrais que animaron a andaina. / Cedida

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Redacción

Ames

O Concello de Ames, a través dos departamentos de Turismo e Normalización Lingüística, organizou un ano máis a ruta pola Costa do Mar de Ovellas, incluída na programación de Rosalía 2026.

A andaina, teatralizada polo grupo Os Quinquilláns e pola regueifeira Lupe Blanco, xuntou 55 persoas. A ruta partiu de Augapesada e rematou no local social de Trasmonte cunha pequena festa con música e degustación de petiscos.

A regueifeira Lupe Blanco amenizando unha das paradas da andaina.

A regueifeira Lupe Blanco amenizando unha das paradas da andaina. / Cedida

A ruta estivo baseada no poema rosaliano A probiña, que está xorda...!., que se localiza nesa costa e está recollido no libro Mordouelias. Rosalía e as Terras da Maía, editado polo Concello de Ames e a Fundación Rosalía de Castro cunha introdución explicativa da escritora e experta rosaliana María López Sández.

Escenarios vinculados a Rosalía

A obra afonda na relación entre as Terras da Maía e a propia vida e obra da autora. Así, no libro percórrense os distintos escenarios do concello amesán vinculados á vida e á obra da escritora. Entre eses escenarios atópanse o Pazo da Peregrina, os Muíños de Lapido, a casa paterna de Rosalía en Ortoño e a Costa do Mar de Ovellas, mencionada no poema.

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Os Quinquilláns amenizaron teatralmente a ruta por terras de Ames.

Os Quinquilláns amenizaron teatralmente a ruta por terras de Ames. / Cedida

Durante o camiño fixéronse diferentes paradas nas que o grupo de teatro Os Quinquilláns e Lupe Blanco achegaron ás persoas asistentes á obra, á traxectoria e á vinculación da escritora co concello de Ames.

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