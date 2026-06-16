Un guardia civil fuera de servicio detiene en A Laracha a un acusado de violencia de género

La Guardia Civil de Arteixo ha detenido en A Laracha a un hombre al que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención como supuesto autor de un delito de violencia de género.

Los hechos sucedieron cuando un guardia civil destinado en dicha unidad, que se encontraba franco de servicio, observó a un varón del que tenía conocimiento que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención en vigor. Tras identificarse como agente de la Benemérita procedió a su detención, solicitando a continuación, a través de la Central Operativa de Servicio (COS), la presencia de una patrulla en servicio para su traslado a las dependencias de la Guardia Civil.

El detenido, custodiado por el guardia civil y una patrulla de la Policía Local de A Laracha, fue trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil en Arteixo para la instrucción de las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Carballo.