SUCESO
Un guardia civil fuera de servicio detiene en A Laracha a un acusado de violencia de género
Sobre el detenido constaba un señalamiento de búsqueda y detención
La Guardia Civil de Arteixo ha detenido en A Laracha a un hombre al que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención como supuesto autor de un delito de violencia de género.
Los hechos sucedieron cuando un guardia civil destinado en dicha unidad, que se encontraba franco de servicio, observó a un varón del que tenía conocimiento que le constaba un señalamiento de búsqueda y detención en vigor. Tras identificarse como agente de la Benemérita procedió a su detención, solicitando a continuación, a través de la Central Operativa de Servicio (COS), la presencia de una patrulla en servicio para su traslado a las dependencias de la Guardia Civil.
El detenido, custodiado por el guardia civil y una patrulla de la Policía Local de A Laracha, fue trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil en Arteixo para la instrucción de las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Carballo.
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