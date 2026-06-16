La Guardia Civil de Milladoiro investiga a dos mujeres por estafar 2.910 euros a un hombre drogado en A Coruña

La Guardia Civil investiga a dos vecinas de A Coruña como presuntas autoras de un delito de estafa tras supuestamente apoderarse de 2.910 euros de la cuenta bancaria de un hombre aprovechando su estado de semiinconsciencia.

La investigación fue desarrollada por el Equipo @ Milladoiro, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta frente a la ciberdelincuencia, a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de mayo en el cuartel de la Guardia Civil de Boiro.

Según relató la víctima, los hechos se produjeron después de una noche de ocio en la ciudad de A Coruña. El hombre contactó con una mujer a través de un anuncio publicado en internet y ambos acordaron encontrarse en un hostal de la ciudad.

Una vez allí, la mujer le ofreció una sustancia que, según la denuncia, le provocó una alteración del estado de conciencia pocos minutos después de ingerirla.

Horas más tarde apareció en la habitación una segunda mujer, avisada presuntamente por la primera. Según sostiene la Guardia Civil, ambas aprovecharon el estado de semiinconsciencia de la víctima para hacerse con su teléfono móvil.

Accedieron a su banca electrónica

Con el dispositivo en su poder, accedieron supuestamente a la aplicación de banca electrónica del denunciante y realizaron diversas operaciones bancarias que sumaron un total de 2.910 euros.

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para comprobar la veracidad de los hechos e identificar a las posibles responsables.

Las pesquisas incluyeron el análisis de la información obtenida y distintas gestiones de comprobación, que permitieron identificar a las dos presuntas autoras.

Una vez esclarecida su identidad, la Guardia Civil procedió a investigarlas como presuntas responsables de un delito de estafa, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente.