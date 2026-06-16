Iria Collazo recibirá este venres na Estrada o Premio de Novela García Barros
Todos os asistentes recibirán un exemplar da obra gañadora: 'A muller de mentira'
Redacción
O Teatro Principal da Estrada acollerá este venres o acto de entrega do Premio de Novela Manuel García Barros, que se ten convertido nun dos galardóns literarios máis importantes do panorama galego.
Será un acto público e aberto a todos os interesados, programado para as 20.30 horas. Nel, a escritora e profesora Iria Collazo López sumarase oficialmente á nómina de premiados.
Todos os asistentes serán agasallados cun exemplar da novela gañadora deste ano, publicada por Editorial Galaxia e finalmente distribuída baixo o título de A muller de mentira.
A obra, que fora presentada baixo o lema A espera. Dúas historias de amor, foi escollida entre as 19 presentadas a esta 38ª edición, que coincide cun 2026 no que se conmemora o 150 aniversario do nacemento do autor de Berres que bautiza este premio.
O xurado salientou “a súa capacidade para nos mergullar nunha poderosa historia de amor e desamor entre dous autores que se atopan na escrita e se afastan na vida”.
Escrita con gran profusión de citas literarias, que dialogan coa historia de amor que sostén a novela, esta narración “destaca polo fino esmerilado dos períodos, a admirable contención expresiva e o esmaltado de prosa poética que cicela esas páxinas, conducíndonos nunha espiral de emocións ata un final climático que pecha a novela luminosamente”, engade o xurado.
Iria Collazo López naceu en Barro, pero leva afincada no Morrazo dende os sete anos. Estudou Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e é profesora de Ensino Secundario.
A súa primeira obra literaria publicada foi Coma unha áncora, chegando a segunda en 2016, A soidade das medusas. Esta última, un conxunto de relatos entrelazados, foi traducida ao francés e ao portugués. En 2019 acadou o II Premio de Poesía Torre de Caldaloba con Da casa queimada, publicado en 2020, e en 2024 deu ao prelo Os mortos que amei.
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