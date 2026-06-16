OBRADOIRO CAMUVI FORESTAL
Medio millón para formar vinte persoas desempregadas en Camariñas, Muxía e Vimianzo
O alumnado especializarase en carpintaría, conservación de montes e limpeza de espazos públicos
Os concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo inauguraron o obradoiro de emprego Camuvi Forestal 2026, unha iniciativa de formación e emprego financiada pola Xunta de Galicia que busca mellorar a cualificación profesional de vinte persoas e favorecer a súa inserción laboral.
O alumnado recibirá formación nas especialidades de montaxe de mobles e elementos de carpintaría, actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e limpeza en espazos abertos e instalacións industriais.
No acto inaugural participaron a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; a rexedora de Camariñas, Sandra Insua; o alcalde de Muxía, Javier Sar; e a delegada da Xunta, Belén do Campo.
Os representantes institucionais destacaron a importancia da colaboración entre administracións para impulsar iniciativas que xeren oportunidades de emprego e contribúan ao desenvolvemento socioeconómico do territorio. Así mesmo, puxeron en valor o papel dos obradoiros de emprego como ferramentas eficaces para combinar formación teórica e práctica profesional, facilitando a adquisición de competencias demandadas polo mercado laboral.
Os tres rexedores coincidiron en destacar que este proxecto representa "unha aposta decidida pola formación, o emprego e a cooperación institucional, contribuíndo á creación de novas oportunidades para a veciñanza e á mellora dos espazos públicos e naturais dos tres municipios".
Investimento 501.000 euros
A delegada da Xunta destacou o compromiso do Goberno galego coa formación e a inserción laboral das persoas desempregadas a través deste tipo de programas de formación dual, que neste caso suporá un investimento de 501.000 euros dos que 47.000 destínanse a 10 incentivos para formar a 20 persoas desempregadas.
Subliñou ademais que o obradoiro permitirá desenvolver "actuacións de gran utilidade para os tres concellos". Entre as actuacións previstas de carpintaría destacan a montaxe de mobles así como o mantemento e conservación de elementos de madeira en equipamentos municipais e mobiliario de oficina.
Tamén se levarán a cabo actuacións de limpeza técnica de viais e edificios municipais e o pintado de mobiliario urbano, incluídas as marquesiñas, contribuíndo á mellora da imaxe e funcionalidade dos espazos públicos.
Entre os proxectos máis destacados atópase a reparación dos accesos ás praias de Muxía que contan con pasarelas de madeira, unha intervención que favorecerá a seguridade das persoas usuarias e a conservación dun entorno natural de especial valor.
Limpeza da Vía Mariana e o Camiño dos Faros
No ámbito forestal e ambiental, o alumnado realizará accións de brigadas forestais no Concello de Vimianzo, labores de desbroce e limpeza de biomasa en parcelas municipais e rutas de sendeirismo, así como traballos de limpeza forestal en itinerarios de elevado interese patrimonial e turístico, como a Vía Mariana e o Camiño dos Faros.
A representante autonómica puxo en valor o esforzo que está a realizar a Xunta. Este ano aprobaranse en Galicia un cento de obradoiros de emprego cun investimento global de 48,1 millóns de euros, que permitirán formar preto de 2.000 persoas sen emprego.
No caso da provincia da Coruña, están aprobados 20 obradoiros cun investimento próximo aos 10 millóns de euros, que beneficiarán arredor de 400 alumnos e alumnas. Na comarca de Bergantiños-Costa da Morte desenvolvense tres programas deste tipo: o Camuvi Forestal, compartido por Vimianzo, Muxía e Camariñas; o promovido por Carballo e Coristanco; e o da Laracha, cun investimento conxunto de case 1,5 millóns de euros para formar a 60 persoas desempregadas.
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