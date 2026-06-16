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AMES

Un sábado para aprender, remar e gozar do piragüismo na praia de Tapia

A actividade, gratuíta, está aberta a persoas maiores de 8 anos que saiban nadar

A cita co piragüismo é o sábado, día 20, na praia de Tapia.

A cita co piragüismo é o sábado, día 20, na praia de Tapia. / Cedida

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Redacción

Ames

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Deportes, organiza este sábado, 20 de xuño, unha xornada de iniciación ao piragüismo que se desenvolverá na praia fluvial de Tapia entre as 11.30 e as 13.30 horas.

A través desta actividade búscase que os amesáns e as amesás que o desexen poidan aprender a dominar esta embarcación. A xornada consistirá nunha sesión de portas abertas á que poderán asistir todas aquelas persoas maiores de 8 anos interesadas nesta actividade, sempre que saiban nadar. Para participar é preciso inscribirse a través do correo electrónico info@ribeirasdotambre.es, hai que levar traxe de baño, camiseta e chancletas.

Cartel promocional da xornada de piragüismo en Tapia.

Cartel promocional da xornada de piragüismo en Tapia. / Cedida

Os participantes aprenderán a subirse a unha piragua, a manter o equilibrio e a manexar as palas para que a embarcación se desprace correctamente.

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O Concello de Ames conta coa colaboración do Club Piragüismo Ribeiras do Tambre, que se encarga de organizar e impartir esta actividade, e da Deputación da Coruña.

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