Intercambio musical entre Rois y Piloña: una experiencia formativa y de convivencia en tierras asturianas

La Escola Municipal de Música de Rois acaba de regresar de Asturias tras participar en un nuevo intercambio musical con la Escuela de Música El Ablanu de Piloña, una experiencia que combinó formación musical y convivencia y que permitió fortalecer los vínculos entre ambas comunidades. La expedición roisense estuvo integrada por 11 alumnos, tres profesoras, el director de la ESMU, Manuel Villar, la concejala de Cultura, Victoria Quiroga, y la gestora cultural Anayansi Singh. La iniciativa se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Rois por promover intercambios que complementen la formación musical del alumnado y favorezcan el contacto con otras realidades culturales.

Entorno y museo

El viaje comenzó el jueves 11 de junio con la recepción por parte del alumnado, profesorado y familias de la Escuela de Música El Ablanu. Durante la primera jornada, la comitiva pudo conocer el entorno de Infiesto y visitar espacios de especial interés como el santuario de la Virgen de la Cueva y el museo Los 13 del Sidrón, en una primera aproximación a la historia y la identidad del territorio asturiano.

La segunda jornada estuvo marcada por la celebración del tradicional descenso del Sella, una de las actividades más esperadas por el grupo y que contribuyó a reforzar la convivencia y el compañerismo entre los participantes. Ya por la tarde, la música se convirtió en la gran protagonista con la celebración del concierto conjunto entre la Agrupación Instrumental de la ESMU de Rois y los 35 músicos de la Asociación Piloñesa Musical La Fuente.

Recibimiento

Antes de la actuación, la delegación roisense fue recibida por Iván Allende, alcalde de Piloña; por la directora de la Escuela de Música El Ablanu, Patricia Miriam Martínez Iglesias, y por el presidente de la asociación musical local, con quienes se realizó un intercambio de regalos institucionales. El intercambio coincidió además con la celebración de las fiestas de San Antonio en Infiesto, permitiendo al grupo participar activamente en una de las citas más importantes del calendario festivo local. El sábado, la programación incluyó visitas a Covadonga y Cangas de Onís, mientras que por la tarde el alumnado participó en una comida popular, actividades musicales, un bingo musical y diferentes propuestas lúdicas.

La repercusión de la visita llegó incluso a los medios de comunicación asturianos. La televisión pública del Principado entrevistó al guitarrista de la agrupación Víctor Abascal durante la celebración de las fiestas de San Antonio, dando visibilidad al intercambio y al trabajo desarrollado por la escuela roisense.

En Mondoñedo

El viaje finalizó con un encuentro muy especial con la figura del artista asturiano Rodrigo Cuevas, quien compartió un momento con el grupo durante la cena del sábado y tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo realizado por el alumnado y profesorado de la escuela. Ya de regreso a Galicia, la expedición realizó una parada en Oviedo antes de continuar viaje hacia Rois. Fue en ese momento cuando surgió una de las anécdotas más especiales del fin de semana. A petición del propio alumnado, que mostró su interés por volver a tocar, se organizó en pocas horas una actuación en la Praza da Catedral de Mondoñedo.