Un motorista herido tras caerse en A Baña obliga a movilizar el helicóptero del 061
El conductor, que inicialmente se encontraba inconsciente, recuperó la consciencia tras la caída en el kilómetro 5 de la AC-546
Fue el martes de noche, y acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Tráfico y de los servicios de mantenimiento de carreteras
Una persona resultó herida tras sufrir una caída de moto en A Baña. Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Fue un particular quien, pasados unos minutos de las 21 horas del martes, alertó al 112 Galicia de que acababan de encontrar a un motorista tendido en el asfalto tras caer en el kilómetro 5 de la AC-546, en Ordoeste (A Baña). En ese momento, el herido estaba inconsciente.
Colaboración
De inmediato, se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de la carretera. Los servicios de emergencias confirmaron poco después de llegar al lugar que la persona había recuperado la consciencia, pero que la situación parecía grave. Finalmente fue trasladado por los profesionales sanitarios al hospital de referencia.
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