Destinan medio millón en Brión para pagar la deuda de Serra do Barbanza

El pleno de Brión aprobó un suplemento de crédito de 1.075.400 euros para pagar facturas y gastos, de los que 501.291 euros se destinarán a cubrir el aumento de las cuotas de la Mancomunidade Serra do Barbanza. Tanto esta modificación presupuestaria como el posterior reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar las facturas fueron aprobados con los votos favorables de PSOE y PP y la abstención del BNG.

La mayor parte del importe se dedicará a reducir la deuda acumulada con FCC por el servicio de recogida de basura durante los últimos veinte años. Además, 81.000 euros se emplearán en el pago de facturas pendientes y el resto financiará pequeñas obras de saneamiento y abastecimiento de agua en distintos puntos del municipio.

Con un remanente

Estas medidas se financiarán con cargo al Remanente de Tesourería para Gastos Xerais, que asciende a 3.609.959 euros según la liquidación del presupuesto de 2025, respaldada por un informe favorable de Intervención que confirma el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria, gasto y deuda pública.

El pleno también aprobó, con el mismo reparto de votos, el gasto de 934.000 euros correspondiente a las cuotas de la Mancomunidade Serra do Barbanza para 2026 por la gestión de residuos urbanos. Ante la abstención del BNG, el alcalde Pablo Lago recordó que los nacionalistas “estaban representados na asemblea da Mancomunidade que aprobou por unanimidade entrar en Sogama” y señaló que “estas contas son o resultado de 20 anos de débeda, cuxo pago tamén foi aprobado por todas as formacións políticas representadas na Mancomunidade”.

Nueva edila del Bloque

En la sesión tomó posesión la nueva concejala del BNG, Marta Romero, en sustitución de Teresa Andrade, que dejó el cargo por motivos personales y, en el apartado de mociones, salió adelante una propuesta del BNG para la recuperación pública de las concesiones hidroeléctricas del río Tambre y la creación de una empresa pública gallega de energía, con apoyo de PSOE y BNG y la abstención del PP. En cambio, fue rechazada otra moción para crear un comité técnico con participación vecinal que analizase las inundaciones en varias aldeas de la parroquia de Os Ánxeles. El gobierno local defendió su voto en contra al considerar que “o que propoñen non ten utilidade ningunha para os veciños” y porque ya trabaja con una empresa especializada para diseñar medidas frente a este problema.