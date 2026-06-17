De Cee a Valencia para techar la histórica Estación Norte

Una vida en las alturas. Así se puede definir la trayectoria de Sergio Calvo Cives, dedicado a la construcción de techos desde que tenía 15 años. En 2019 decidió crear su propia empresa: Cubiertas y Pizarras Sergio, que hoy cuenta con sedes en Cee, Muxía y el Valle de Arán (Lleida), y realiza obras por toda España.

Edificio histórico de la Estación Norte de Valencia. / Cedida

Y es que la calidad de sus trabajos no pasa desapercibida y, por ello, sus profesionales son requeridos para acometer obras en edificios históricos. Su buen hacer puede comprobarse en espacios emblemáticos como la Laboral de Gijón, el parque de bomberos de Valencia, las instalaciones del Ejército en Marín, y una estación de tren en Asturias, entre otras.

Ahora, sus servicios ha sido solicitados para colaborar y completar la cubierta de la histórica Estación Norte de Valencia, un edificio que es el principal nodo ferroviario de la capital del Turia, que fue inaugurado en 1917 y ha sido declarado Monumento Histórico Artístico.

Sergio Calvo en una de las obras realizadas por su empresa. / Cedida

"O noso labor centrarase en completar un tramo do teito de 3.000 metros cadrados en chapa de zinc", afirma Sergio Calvo, quien quiere destacar que "o traballo das empresas galegas é moi aprezado, non só na nosa terra, senón en toda España, e iso hai que valoralo".

Sergio asegura que actualmente "hai moito traballo no noso sector, pero o problema é que non atopamos profesionais para poder atender toda a demanda". Su empresa está especializada en todo tipo de cubiertas y fachadas ventiladas, y cuenta además con una área dedicada a la instalación de canalones.