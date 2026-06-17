Galiforest Abanca bate récord de expositores forestales para su ferial de julio en Boqueixón

La Feira Internacional de Galicia Abanca sigue trabajando en la organización de la octava edición de su monográfico forestal Galiforest Abanca, el cual se celebrará del 2 al 4 de julio con el apoyo de la Xunta. Y tendrá como marco, una vez más, el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón), logrando además una cifra récord de expositores con respecto a años precedentes.

Dos semanas

Así, y a quince días para la celebración de la feria esta cita cuenta con 120 expositores directos confirmados, cuando en la pasada edición, celebrada en 2024, habían sido 107. Estas empresas y entidades, entre las que se encuentran muchas de las más importantes del sector y que aún pueden variar ligeramente, ocuparán una superficie neta que alcanza los 18.056 metros cuadrados, cuando en la anterior convocatoria se situaban en los 15.306 metros cuadrados.

Unas cifras que no solo superan a las de su última convocatoria, sino que rebasan los máximos históricos de este monográfico. Un reflejo del amplio respaldo del sector y de su consolidación como referente forestal.

Actividades paralelas

De forma paralela a esta exposición el certamen ofrecerá un atractivo programa de actividades, tanto dirigidas a profesionales como a otros perfiles relacionados, entre ellos los estudiantes vinculados con el sector. Esta programación, que reforzarán el carácter del monográfico como punto de encuentro, está siendo diseñado por la Feira Internacional de Galicia Abanca y el comité del certamen. Demostraciones continuadas de maquinaria, su Concurso de Innovación o un simposio estarán entre las propuestas de un programa dinamizador, que impulsará la participación, la interacción y el intercambio.