CONVENIO
A Laracha obtén 115.000 euros para humanizar a contorna do CEIP Otero Pedrayo
O Concello recibirá un préstamo sen xuros ao abeiro do Fondo de Cooperación da Xunta
A Xunta colabora co Concello da Laracha na mellora da contorna urbana do CEIP Otero Pedrayo, a través da concesión dun préstamo que rolda os 115.000 euros, sen xuros, do Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes.
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, xunto co secretario xeral técnico da Consellería, Yago Borrajo, asinou hoxe co alcalde, José Manuel López Varela, o convenio para o financiamento do acondicionamento do espazo público que rodea este centro de educación infantil.
Accesibilidade e seguridade
O convenio ten como obxectivo executar as obras necesarias para mellorar a accesibilidade, seguridade viaria e calidade urbana do CEIP Otero Pedrayo. As intervencións proxectadas polo Concello inclúen a renovación de pavimentos, a mellora de accesibilidade, drenaxe, alumeado, mobiliario urbano, sinalización e zonas verdes.
Esta intervención desenvolverase mediante a iniciativa da Xunta que está destinada a financiar actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, dotado con algo máis de 3M€. Trátase de préstamos sen xuros, que os concellos poden devolver no prazo máximo de 8 anos.
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