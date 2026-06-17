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CONVENIO

A Laracha obtén 115.000 euros para humanizar a contorna do CEIP Otero Pedrayo

O Concello recibirá un préstamo sen xuros ao abeiro do Fondo de Cooperación da Xunta

A conselleira e o alcalde asinaron o convenio.

A conselleira e o alcalde asinaron o convenio. / MONICA ARCAY CARRO

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A Xunta colabora co Concello da Laracha na mellora da contorna urbana do CEIP Otero Pedrayo, a través da concesión dun préstamo que rolda os 115.000 euros, sen xuros, do Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, xunto co secretario xeral técnico da Consellería, Yago Borrajo, asinou hoxe co alcalde, José Manuel López Varela, o convenio para o financiamento do acondicionamento do espazo público que rodea este centro de educación infantil.

Accesibilidade e seguridade

O convenio ten como obxectivo executar as obras necesarias para mellorar a accesibilidade, seguridade viaria e calidade urbana do CEIP Otero Pedrayo. As intervencións proxectadas polo Concello inclúen a renovación de pavimentos, a mellora de accesibilidade, drenaxe, alumeado, mobiliario urbano, sinalización e zonas verdes.

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Esta intervención desenvolverase mediante a iniciativa da Xunta que está destinada a financiar actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, dotado con algo máis de 3M€. Trátase de préstamos sen xuros, que os concellos poden devolver no prazo máximo de 8 anos.

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