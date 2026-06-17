Los okupas de Bertamiráns piden ayuda para echar a un "camello" del edificio

Vuelve a ser noticia el edificio okupado en la Travesía do Pedregal, en Bertamiráns (Ames). Los okupas que desde hace meses residen en el inmueble han pedido ayuda a las fuerzas de seguridad para expulsar a un hombre que, según denuncian, se coló en la edificación y comenzó a vender droga en el inmueble.

Todo ocurrió, según relata Carolina Martínez, la primera en okupar el inmueble junto con su pareja Engels Manuel Beltre, en la noche del martes, sobre las 22.00 o 22.30 horas, cuando el individuo habría accedido al edificio trepando hasta lograr entrar por una ventana del primer piso.

Fueron otros vecinos okupas, un matrimonio con cuatro niños pequeños, los que alertaron a la pareja de que había una persona colándose en el inmueble.

Según Carolina, poco después se personaron en el edificio varias personas supuestamente consumidoras de droga. “Empezaron a venir yonquis, en pocas horas entraron cinco o seis”, sostiene.

Drogas sintéticas

La joven afirma que uno de esos consumidores llegó a entregarle un pequeño bote con supuestas sustancias estupefacientes que habría retirado de la vivienda okupada por el recién llegado. “Esta mañana llamé a la Guardia Civil y a la Policía Local y les entregué las drogas", asegura.

Según su testimonio, se trataría de ketamina, tusi —conocida como cocaína rosa— y MDMA —éxtasis—.

“Estoy luchando para demostrar que aquí no se vende droga ni nada, y ahora viene él con esas sustancias”, lamenta.

La pareja asegura que los agentes que acudieron al edificio les recomendaron que presentaran una denuncia formal, trámite con el que tenían previsto cumplir esta misma tarde en el cuartel de Milladoiro.

Carolina y Engels insisten en que no quieren convivir con esta persona, a la que conocían de vista porque frecuenta el barrio y que, afirman, tiene muy mala reputación. “No lo queremos aquí. Queremos vivir en paz", concluyen.