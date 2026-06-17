PLAN CAMIÑA
Quince concellos da Costa da Morte reciben 1 M€ da Xunta para mellorar camiños rurais
En Coristanco as obras executáronse nas parroquias de Ferreira, Agualada e Castro
A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, supervisou unha das actuacións de mellora executadas no concello dentro do Plan Camiña 2025-2026 que contempla obras nos viarios das parroquias de Ferreira, Agualada e Castro para reforzar as infraestruturas no rural e mellorar a accesibilidade e a seguridade nas comunicacións locais.
Do Campo destacou que a Xunta concedeu ao Concello unha subvención de máis de 85.000 euros. A achega repartiuse en dúas anualidades, cun importe de máis de 41.000 euros no exercicio 2025 e de preto de 44.000 euros no ano 2026. Ao abeiro destas achegas, o ano pasado, na convocatoria 2024-2025 Coristanco recibiu máis de 96.000 euros que lle permitiron actuar en camiños das parroquias de Xaviña, San Xusto, San Paio e Oca.
Plan Camiña
O Plan Camiña 2026-2027 conta cun orzamento de 19 millóns de euros en concorrencia non competitiva, e na provincia da Coruña, na convocatoria 2025-2026, un total de 86 concellos recibiron achegas da Consellería de Medio Rural por un importe global de máis de 2,8 millóns de euros.
Nas comarcas de Bergantiños e Costa da Morte foron beneficiarios destas axudas 15 concellos: A Laracha, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Vimianzo, Ponteceso e Zas, que recibiron máis de 1 millón de euros.
A delegada da Xunta subliñou que a Xunta continúa colaborando coas entidades locais "para dotar aos municipios de mellores infraestruturas e servizos, contribuíndo a unha mobilidade máis segura, eficiente e adaptada ás demandas da veciñanza".
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta
- La promoción de Magisterio de 1976 vuelve a la USC medio siglo después: 'Viñeron antigos alumnos desde Madrid e Cádiz
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- El festival O Son do Camiño de Santiago, en diez cifras
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027