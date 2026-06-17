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PLAN CAMIÑA

Quince concellos da Costa da Morte reciben 1 M€ da Xunta para mellorar camiños rurais

En Coristanco as obras executáronse nas parroquias de Ferreira, Agualada e Castro

O alcalde, esquerda, e a delegada, supervisando unha das vías melloradas en Coristanco.

O alcalde, esquerda, e a delegada, supervisando unha das vías melloradas en Coristanco. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, supervisou unha das actuacións de mellora executadas no concello dentro do Plan Camiña 2025-2026 que contempla obras nos viarios das parroquias de Ferreira, Agualada e Castro para reforzar as infraestruturas no rural e mellorar a accesibilidade e a seguridade nas comunicacións locais.

Do Campo destacou que a Xunta concedeu ao Concello unha subvención de máis de 85.000 euros. A achega repartiuse en dúas anualidades, cun importe de máis de 41.000 euros no exercicio 2025 e de preto de 44.000 euros no ano 2026. Ao abeiro destas achegas, o ano pasado, na convocatoria 2024-2025 Coristanco recibiu máis de 96.000 euros que lle permitiron actuar en camiños das parroquias de Xaviña, San Xusto, San Paio e Oca.

Plan Camiña

O Plan Camiña 2026-2027 conta cun orzamento de 19 millóns de euros en concorrencia non competitiva, e na provincia da Coruña, na convocatoria 2025-2026, un total de 86 concellos recibiron achegas da Consellería de Medio Rural por un importe global de máis de 2,8 millóns de euros.

Nas comarcas de Bergantiños e Costa da Morte foron beneficiarios destas axudas 15 concellos: A Laracha, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Vimianzo, Ponteceso e Zas, que recibiron máis de 1 millón de euros.

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A delegada da Xunta subliñou que a Xunta continúa colaborando coas entidades locais "para dotar aos municipios de mellores infraestruturas e servizos, contribuíndo a unha mobilidade máis segura, eficiente e adaptada ás demandas da veciñanza".

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