FERIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO
¿Tienes más de 45 años y buscas empleo? Carballo tiene una cita para ti
Empresas con procesos de selección abiertos presentan mañana sus ofertas en el Fórum
El Fórum Carballo acoge mañana, 18 de junio, de 10.00 a 13.30 horas, la VIII Feria de Empleo Sénior de la Cámara de Comercio de A Coruña en la que participarán empresas que tienen abiertos procesos de selección dirigidos a personas mayores de 45 años que buscan empleo.
Los asistentes podrán contactar directamente con las empresas de su interés y tener una breve entrevista inicial para presentar su candidatura a los procesos de selección acordes con su perfil.
Además, en el expositor de la Cámara de Comercio se ofrecerá un servicio de asesoramiento y orientación laboral a cargo de técnicos del Programa Talento 45+, con el objetivo de facilitar información a los asistentes sobre los procesos de selección que ofertan las empresas y que estands deberían visitar, en función de su experiencia profesional, perfil e intereses, para mejorar sus posibilidades de empleabilidad.
Talleres y seminarios
La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección.
Paralelamente, se celebrarán dos seminarios. De 11.30 a 12.00 horas, Lucía Canabal Pérez, empresaria, mentora de liderazgo consciente y formación en habilidades humanas, presentará la ponencia Actitud: la habilidad que sigue abriendo puertas, y Francisco Formoso Varela, experto en Recursos Humanos y miembro de Séniors Españoles para la Cooperación Técnica, ofrecerá las claves para abordar una entrevista de trabajo.
El alcalde, Daniel Pérez, presidirá el acto inaugural, junto con el vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Diego Vázquez Reino.
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