Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking IntermodalGusano soldadoFallece Maruxa BarralPonte CaldelasO Son do Camiño
instagram

FERIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

¿Tienes más de 45 años y buscas empleo? Carballo tiene una cita para ti

Empresas con procesos de selección abiertos presentan mañana sus ofertas en el Fórum

Participantes en una edición anterior de la Feria de Empleo en Carballo.

Participantes en una edición anterior de la Feria de Empleo en Carballo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

El Fórum Carballo acoge mañana, 18 de junio, de 10.00 a 13.30 horas, la VIII Feria de Empleo Sénior de la Cámara de Comercio de A Coruña en la que participarán empresas que tienen abiertos procesos de selección dirigidos a personas mayores de 45 años que buscan empleo.

Los asistentes podrán contactar directamente con las empresas de su interés y tener una breve entrevista inicial para presentar su candidatura a los procesos de selección acordes con su perfil.

Además, en el expositor de la Cámara de Comercio se ofrecerá un servicio de asesoramiento y orientación laboral a cargo de técnicos del Programa Talento 45+, con el objetivo de facilitar información a los asistentes sobre los procesos de selección que ofertan las empresas y que estands deberían visitar, en función de su experiencia profesional, perfil e intereses, para mejorar sus posibilidades de empleabilidad.

Talleres y seminarios

La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección.

Paralelamente, se celebrarán dos seminarios. De 11.30 a 12.00 horas, Lucía Canabal Pérez, empresaria, mentora de liderazgo consciente y formación en habilidades humanas, presentará la ponencia Actitud: la habilidad que sigue abriendo puertas, y Francisco Formoso Varela, experto en Recursos Humanos y miembro de Séniors Españoles para la Cooperación Técnica, ofrecerá las claves para abordar una entrevista de trabajo.

Noticias relacionadas y más

El alcalde, Daniel Pérez, presidirá el acto inaugural, junto con el vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Diego Vázquez Reino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents