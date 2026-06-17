Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking IntermodalGusano soldadoFallece Maruxa BarralPonte CaldelasO Son do Camiño
instagram

CURSO DE VERÁN

A UDC pon o foco no valor turístico e social do mar na Costa da Morte

Avaliará o papel das comunidades mariñeiras e entidades locais na valorización do patrimonio

Porto de Fisterra.

Porto de Fisterra. / Concello de Fisterra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Costa da Morte converterase os días 25 e 26 de xuño nun punto de encontro para a reflexión e o intercambio de coñecemento arredor do mar e do seu potencial como recurso turístico.

A Universidade da Coruña, a través da súa Facultade de Turismo, organiza o curso de verán Horizonte Azul: Turismo Mariñeiro, Patrimonio Marítimo e Innovación Social, unha iniciativa que conta coa colaboración da CMAT – Costa da Morte Asociación de Turismo, no marco das accións de promoción e desenvolvemento turístico que a entidade impulsa co apoio da Deputación da Coruña.

O curso abordará o patrimonio marítimo como un recurso estratéxico para o desenvolvemento sostible dos territorios costeiros, analizando o papel das comunidades mariñeiras, as confrarías e as entidades locais na súa conservación, valorización turística e transmisión ás novas xeracións.

Cartel promociona do curso que organizará a UDC na Costa da Morte.

Cartel promociona do curso que organizará a UDC na Costa da Morte. / Cedida

"A elección da Costa da Morte como sede desta actividade académica pon de relevo a estreita vinculación do territorio co mar e a relevancia do seu patrimonio marítimo e pesqueiro", subliñan desde a CMAT.

A actividade reunirá a especialistas do ámbito académico, representantes institucionais e profesionais vinculados ao sector turístico e ao mundo do mar. A inauguración contará coa participación da vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, Cristina Naya Riveiro; da alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán; do presidente da CMAT, José Manuel López Varela; e da directora do curso, Iria Caamaño Franco.

Mesas redondas e relatorios

Entre os contidos previstos destacan mesas redondas sobre políticas públicas e cooperación empresarial no desenvolvemento do turismo mariñeiro, relatorios sobre interpretación do patrimonio marítimo, innovación social nas comunidades costeiras, o papel das mulleres do mar ou a gobernanza territorial a través dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).

As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición ata o 23 de xuño a través da Universidade da Coruña. O curso desenvolverase de maneira presencial na Casa da Cultura de Cee e está aberto tanto a estudantes como a profesionais e público interesado na temática.

Diversificar a oferta turística

Desde a CMAT salientan a importancia de "apoiar iniciativas formativas que contribúan a reforzar o coñecemento sobre os recursos que diferencian á Costa da Morte e que favorecen a conexión entre a universidade, os profesionais e o territorio". Consideran que o turismo mariñeiro "constitúe unha oportunidade para poñer en valor a identidade costeira, diversificar a oferta turística e xerar novas oportunidades de desenvolvemento local a partir do patrimonio e da cultura vinculados ao mar".

Noticias relacionadas y más

A celebración deste curso, engaden, "reforza o papel da Costa da Morte como un territorio de referencia para o desenvolvemento de iniciativas ligadas ao turismo azul, ao patrimonio marítimo e á sustentabilidade, favorecendo o diálogo entre a investigación universitaria e os axentes que traballan día a día na valorización dos recursos costeiros".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents