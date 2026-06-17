CURSO DE VERÁN
A UDC pon o foco no valor turístico e social do mar na Costa da Morte
Avaliará o papel das comunidades mariñeiras e entidades locais na valorización do patrimonio
A Costa da Morte converterase os días 25 e 26 de xuño nun punto de encontro para a reflexión e o intercambio de coñecemento arredor do mar e do seu potencial como recurso turístico.
A Universidade da Coruña, a través da súa Facultade de Turismo, organiza o curso de verán Horizonte Azul: Turismo Mariñeiro, Patrimonio Marítimo e Innovación Social, unha iniciativa que conta coa colaboración da CMAT – Costa da Morte Asociación de Turismo, no marco das accións de promoción e desenvolvemento turístico que a entidade impulsa co apoio da Deputación da Coruña.
O curso abordará o patrimonio marítimo como un recurso estratéxico para o desenvolvemento sostible dos territorios costeiros, analizando o papel das comunidades mariñeiras, as confrarías e as entidades locais na súa conservación, valorización turística e transmisión ás novas xeracións.
"A elección da Costa da Morte como sede desta actividade académica pon de relevo a estreita vinculación do territorio co mar e a relevancia do seu patrimonio marítimo e pesqueiro", subliñan desde a CMAT.
A actividade reunirá a especialistas do ámbito académico, representantes institucionais e profesionais vinculados ao sector turístico e ao mundo do mar. A inauguración contará coa participación da vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, Cristina Naya Riveiro; da alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán; do presidente da CMAT, José Manuel López Varela; e da directora do curso, Iria Caamaño Franco.
Mesas redondas e relatorios
Entre os contidos previstos destacan mesas redondas sobre políticas públicas e cooperación empresarial no desenvolvemento do turismo mariñeiro, relatorios sobre interpretación do patrimonio marítimo, innovación social nas comunidades costeiras, o papel das mulleres do mar ou a gobernanza territorial a través dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).
As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición ata o 23 de xuño a través da Universidade da Coruña. O curso desenvolverase de maneira presencial na Casa da Cultura de Cee e está aberto tanto a estudantes como a profesionais e público interesado na temática.
Diversificar a oferta turística
Desde a CMAT salientan a importancia de "apoiar iniciativas formativas que contribúan a reforzar o coñecemento sobre os recursos que diferencian á Costa da Morte e que favorecen a conexión entre a universidade, os profesionais e o territorio". Consideran que o turismo mariñeiro "constitúe unha oportunidade para poñer en valor a identidade costeira, diversificar a oferta turística e xerar novas oportunidades de desenvolvemento local a partir do patrimonio e da cultura vinculados ao mar".
A celebración deste curso, engaden, "reforza o papel da Costa da Morte como un territorio de referencia para o desenvolvemento de iniciativas ligadas ao turismo azul, ao patrimonio marítimo e á sustentabilidade, favorecendo o diálogo entre a investigación universitaria e os axentes que traballan día a día na valorización dos recursos costeiros".
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta
- La promoción de Magisterio de 1976 vuelve a la USC medio siglo después: 'Viñeron antigos alumnos desde Madrid e Cádiz
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El festival O Son do Camiño de Santiago, en diez cifras
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027