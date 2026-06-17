PATRIMONIO
Vimianzo converterá o muíño de mareas de Cereixo nun museo etnográfico
A Xunta tramita a primeira solicitude para dotar dun novo uso un elemento do Catálogo de bens de valor cultural no litoral
A Xunta de Galicia está a tramitar a primeira solicitude de concesión administrativa co fin de ocupar unha parte do dominio público marítimo-terrestre (DPMT) para a posta en valor do muíño de mareas de Cereixo, en Vimianzo, elemento incluído no Catálogo de bens de valor cultural no litoral, e a implantación dun novo uso como museo etnográfico.
Así se recolle no acordo publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia polo Servizo do Litoral da Coruña da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para informar do inicio do procedemento de información pública da solicitude, presentada polo Concello de Vimianzo.
En concreto, o goberno municipal solicita á Xunta a concesión necesaria para poder ocupar unha superficie de 201,55 metros cadrados no DPMT na que está localizado o antigo muíño de Cereixo, que se pretende recuperar agora mediante un cambio de uso. A proposta e a documentación correspondente estarán dispoñibles para consulta no portal de transparencia da Xunta a partir de mañá e todas as persoas interesadas terán un prazo de 20 días hábiles para presentar as súas posibles achegas e alegacións.
Cómpre lembrar que o Catálogo de bens de valor cultural no litoral de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o pasado 30 de marzo, é unha ferramenta para a protección, conservación e mellora da riqueza patrimonial da franxa costeira galega coa que se busca promover actuacións de posta en valor, recuperación e rehabilitación de elementos que pola súa relevancia foron merecedores da súa inclusión no mesmo, en liña cos principios da Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.
Neste sentido, máis da metade dos 2.003 bens que forman parte deste catálogo, concretamente, os 1.041 pertencentes ás categorías arquitectónica e industrial, son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinalos a un fin distinto daquel para o que foron orixinalmente concibidos e sempre que os traballos de rehabilitación a executar respecten e preserven os principais valores polos que foron merecedores de catalogación.
Moenda de cereais
O muíño de mareas de Cereixo é un dos bens de tipo arquitectónico incluídos no referido Catálogo no municipio de Vimianzo. Trátase dunha construción do século XVII de tipoloxía produtiva hidráulica e que orixinalmente estaba destinada á moenda de cereais mediante o aproveitamento da enerxía producida polas mareas polo que é un bo exemplo da actividade agroindustrial vencellada á franxa costeira.
A edificación dispón de dúas plantas e cuberta a dúas augas e aínda que o seu estado de conservación actual é deficiente, conserva elementos orixinais como as moas e as canles de entrada da auga.
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