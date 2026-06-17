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PATRIMONIO

Vimianzo converterá o muíño de mareas de Cereixo nun museo etnográfico

A Xunta tramita a primeira solicitude para dotar dun novo uso un elemento do Catálogo de bens de valor cultural no litoral

Muíño de Mareas da parroquia de Cereixo, en Vimianzo.

Muíño de Mareas da parroquia de Cereixo, en Vimianzo. / Turismo de Galicia

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Xunta de Galicia está a tramitar a primeira solicitude de concesión administrativa co fin de ocupar unha parte do dominio público marítimo-terrestre (DPMT) para a posta en valor do muíño de mareas de Cereixo, en Vimianzo, elemento incluído no Catálogo de bens de valor cultural no litoral, e a implantación dun novo uso como museo etnográfico.

Así se recolle no acordo publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia polo Servizo do Litoral da Coruña da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para informar do inicio do procedemento de información pública da solicitude, presentada polo Concello de Vimianzo.

En concreto, o goberno municipal solicita á Xunta a concesión necesaria para poder ocupar unha superficie de 201,55 metros cadrados no DPMT na que está localizado o antigo muíño de Cereixo, que se pretende recuperar agora mediante un cambio de uso. A proposta e a documentación correspondente estarán dispoñibles para consulta no portal de transparencia da Xunta a partir de mañá e todas as persoas interesadas terán un prazo de 20 días hábiles para presentar as súas posibles achegas e alegacións.

O Muíño de Mareas de Cereixo foi construído no século XVII.

O Muíño de Mareas de Cereixo foi construído no século XVII. / Turismo de Galicia

Cómpre lembrar que o Catálogo de bens de valor cultural no litoral de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o pasado 30 de marzo, é unha ferramenta para a protección, conservación e mellora da riqueza patrimonial da franxa costeira galega coa que se busca promover actuacións de posta en valor, recuperación e rehabilitación de elementos que pola súa relevancia foron merecedores da súa inclusión no mesmo, en liña cos principios da Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

Neste sentido, máis da metade dos 2.003 bens que forman parte deste catálogo, concretamente, os 1.041 pertencentes ás categorías arquitectónica e industrial, son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinalos a un fin distinto daquel para o que foron orixinalmente concibidos e sempre que os traballos de rehabilitación a executar respecten e preserven os principais valores polos que foron merecedores de catalogación.

Moenda de cereais

O muíño de mareas de Cereixo é un dos bens de tipo arquitectónico incluídos no referido Catálogo no municipio de Vimianzo. Trátase dunha construción do século XVII de tipoloxía produtiva hidráulica e que orixinalmente estaba destinada á moenda de cereais mediante o aproveitamento da enerxía producida polas mareas polo que é un bo exemplo da actividade agroindustrial vencellada á franxa costeira.

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