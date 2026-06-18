Políticos unidos para felicitar a los alumnos de Milladoiro ganadores del debate: "Levades o nome de Ames"

El salón de plenos de Ames acogió un acto de recepción y reconocimiento al alumnado y profesorado del IES do Milladoiro, que acaba de ganar la final del Club de Debate Alingua 2026, celebrada en el auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns el pasado 25 de abril. A través de esta recepción se puso en valor el ingenio y la capacidad de argumentación de la juventud, así como el desarrollo de sus destrezas orales en contextos formales e informales.

El alcalde y concejal de Normalización Lingüística, Blas García, mostró su satisfacción por el título conseguido por el IES do Milladoiro y agradeció al alumnado por “seguir nesa mesma liña, defendendo ao Milladoiro e levando o nome de Ames como o estades levando”. El regido confesó que “para nós é unha satisfacción enorme facer este recibimento”, en el que toda la Corporación municipal estuvo unida “para darvos os parabéns”.

Desde Educación

También trasladó su reconocimiento la concejala de Educación, Beatriz Martínez, quien evocó la filosofía clásica para poner en valor la victoria: “Sócrates dicía a onde imos ir con esta mocidade de melenudos? Pois aquí estamos, agora quédavos seguir adiante, loitando'”. En la misma línea de reconocimiento se expresó el portavoz del PSdeG-PSOE, Víctor Fernández, quien además añadió que “saber confrontar sen enfadarse é unha experiencia de vida coa que tedes que quedarvos”.

En el caso de la portavoz del Partido Popular, Olivia Agra, esta hizo hincapié en O Milladoiro como “un lugar que sempre foi fabuloso para vivir”. Al igual que el resto de sus compañeros, Agra aprovechó la ocasión para felicitar a los chicos, transmitiéndoles que son “un exemplo a seguir” y que espera verlos “en moitos máis debates”. Además, confesó que “os políticos temos moito que aprender de vós”.

Todos los servicios

Por su parte, la portavoz del BNG, Escarlata Pampín, señaló la fortuna del alumnado “de poder vivir no Milladoiro de hoxe en día, con todos os servizos á vosa disposición”. La portavoz también aprovechó para mostrar su reconocimiento y destacó el "orgullo" que se siente al "vervos usar a palabra", pero especialmente “na vosa lingua, en galego. Nunca perdades a ocasión de falar o idioma que vos fai diferentes e nos sitúa nun lugar concreto do mundo”.

Según la organización, el Club de Debate es un programa cooperativo en el que participan varios concellos gallegos, "e que promove e valora o uso oral do galego, o espírito crítico, a tolerancia e o traballo en equipo na mocidade. Trátase dunha actividade dirixida a mellorar as destrezas orais da mocidade en contextos formais e informais, fomentar a investigación e a reflexión e o debate sobre temas de actualidade". La iniciativa está promovida por la Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), y en su edición 2026 estuvo apoyada por los concellos de Ames, Carballo, Dodro, Ferrol, Narón, Pontedeume, Pontevedra, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo y Vilagarcía de Arousa.