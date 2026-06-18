Las dos urbes de Ames se queda sin servicio telefónico en las paradas de taxi tras 'volar' los teléfonos

Los teléfonos que emplean los taxistas de Bertamiráns y Milladoiro en las cabinas de sus paradas han sido sustraídos, lo que impide a los usuarios llamar, salvo a los profesionales que cuentan con web propia o bien han divulgado su número previamente. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 24 de mayo, coincidiendo con la actuación del Combo Dominicano en la mayor de las urbes, y aún no se han repuesto. Por ello, urgen al Concello de Ames a que lo haga.

Según ha trascendido, no es la primera vez que se producen actos vandálicos contra las comunicaciones de los profesionales del taxi, un servicio público indispensable para las personas mayores o aquellas que, simplemente, no tienen automóvil. Algunos de los profesionales que llevan tiempo trabajando en estas paradas recuerdan que ante se avisaba al Ayuntamiento o bien a la tienda que de telecomunicaciones, y mandaban un técnico, pero ahora no hay línea desde hace más de tres semanas.

Destrozos anteriores

También lamentan de la aparición, en temporadas anteriores, de las lunas de las cabinas rotas, o robos en las baterías externas que tienen estas terminales telefónicas, pero que siempre acababan solventándose. Como alternativas, la cartelería expuesta en las paradas insta a utilizar "os teléfonos directos dos taxistas" o bien a acudir "á propia parada; os taxistas seguimos traballando aquí para atendelos en persoa cando regresemos de cada servizo" en la avenida da Maía de la capital y Rosalía de Castro en Milladoiro.

Por su parte, el Concello de Ames recuerda que en los últimos años se vio obligado a "substituír 10 teléfonos que sufriron actos de roubo ou vandalismo. En todos os casos presentáronse as correspondentes denuncias ante a Garda Civil", insistiendo en que "a conservación e o respecto polo mobiliario e polos elementos de uso público constitúen unha responsabilidade compartida entre a Administración, as persoas usuarias do servizo e o propio sector do taxi" como servicio público esencial.