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Arzúa reserva un cuarto de millón para melloras viarias en Burres, Guldrís e Pena Faraldo

A primeira destas actuacións será a máis ambiciosa, xa que renovará os viarios darredor do igrexario por case 100.000 euros

As obras, que xa están en fase de contratación, inclúen a ampliación da plataformas, reforzo de firmes e a renovación de traída e pluviais

Entorno da igrexa de Burres, en Arzúa, que mellorará viais e terá fonte máis novo peche

Entorno da igrexa de Burres, en Arzúa, que mellorará viais e terá fonte máis novo peche / GM

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Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

O Concello de Arzúa investirá máis dun cuarto de millón de euros para poñer a punto estradas locais. Así, actualmente está en fase de contratación tres actuacións de mellora viaria en diferentes parroquias do municipio, cun investimento total de 267.177,48 euros, IVE incluído, incidindo na seguridade, a mobilidade e os servizos en Guldrís, Burres e A Pena-Faraldo.

Tres proxectos

As intervencións previstas corresponden á mellora do vial en Guldrís, cun orzamento de 92.737,03 euros; ao reforzo do firme nos viarios AC-240 a N-547 en Burres e A Pena-Faraldo, cun investimento de 75.164,95 euros; e á mellora do viario da Igrexa de Burres, cun orzamento de 99.275,50 euros.

No caso de Guldrís, a actuación inclúe a ampliación da plataforma da vía ata un ancho mínimo de 4,5 metros, a renovación integral do pavimento e a execución de novas canalizacións para a recollida de augas pluviais. O proxecto contempla tamén a renovación dunha parte da rede de abastecemento, a canalización para futuras instalacións de alumeado e a reposición dos muros afectados polas obras.

Novas capas

En Burres e no viario da Pena-Faraldo, os traballos centraranse principalmente no reforzo do firme mediante a extensión de novas capas de aglomerado, así como na mellora da drenaxe e da sinalización viaria, co obxectivo de incrementar a seguridade e prolongar a vida útil destas infraestruturas.

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Pola súa banda, a actuación no entorno da Igrexa de Burres inclúe a mellora da pista existente, así como a instalación dunha fonte ornamental e a renovación do peche mediante valado de madeira. Os tres proxectos atópanse actualmente en fase de contratación, como paso previo á súa execución. Desde o Concello de Arzúa manterase informada a veciñanza sobre o avance destas actuacións.

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