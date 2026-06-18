Carballo conecta o talento sénior con 30 empresas que ofertan máis de 250 empregos
Firmas de sectores clave, como industria, enerxía, construción, turismo, alimentación ou lecer participaron nun encontro dirixido a maiores de 45 anos
A Cámara de Comercio da Coruña celebrou este xoves o VIII Encontro 45+ no Fórum Carballo, no que participaron máis de 130 persoas e preto de 30 empresas con necesidades de contratación que acudiron ao encontro con máis de 250 ofertas de emprego activas.
No acto institucional estiveron presentes o alcalde de Carballo, Xosé Daniel Pérez López, e o vogal do Comité Executivo da Cámara de Comercio Diego Vázquez Reino.
Durante a súa intervención, Vázquez Reino subliñou que “hoxe en Galicia, as persoas maiores de 45 anos representan un 62% do desemprego total, o que supón que 67.600 persoas, dun total de 109.355, atópanse nesta situación. Estamos nunha situación na que non nos podemos permitir diferenciar por idades".
"Necesitamos traballadores e as empresas non miramos a idade dos candidatos. Atopámonos nunha situación para o emprego nunca antes vista con diálogo social, con oportunidades reais, con carga de traballo e no que as empresas estanse a internacionalizar. E para isto necesitamos reter talento e perfís con alta intelixencia emocional”, engadiu.
Pola súa banda, o alcalde de Carballo, Xosé Daniel Pérez López, inaugurou a celebración deste encontro reivindicando que “a experiencia é o noso maior motor. Temos que romper dunha vez por todas cos vellos estereotipos. As mulleres e homes maiores de 45 anos que estades hoxe aquí non sodes o pasado; sodes o presente máis rotundo e o futuro produtivo de Carballo".
"Queremos lembrarlles a todas as empresas que a actitude, a madurez e a traxectoria non son un custo, senón un valor engadido insubstituíble", sinalou o rexedor.
"Para iso non hai mellor sitio para facelo que este espazo. Carballo consolidouse como o gran dinamizador económico de toda a Costa da Morte. O Fórum Carballo non é só un edificio; é un espazo de referencia supramunicipal para a formación", dixo Daniel Pérez.
O citado encontro consolídase como o escenario idóneo para conectar de xeito directo a oferta e a demanda a través da Bolsa de Traballo, unha ferramenta de éxito máis que contrastado ao servizo de toda a comarca.
A feira permitiu a persoas de entre 45 e 65 anos en busca activa de emprego presentar os seus currículos e entrevistarse directamente con responsables de Recursos Humanos, nun contorno deseñado para favorecer o contacto directo e a xeración de oportunidades laborais.
Sectores estratéxicos
As empresas participantes representan unha ampla diversidade de sectores estratéxicos, entre os que destacan industria e enerxía, RR. HH., servizos auxiliares, construción, alimentación, turismo e lecer ou seguros.
Nesta edición participaron: A Quinta da Auga, Axober, Apecco, Arce Clima, Espazo Nature, Eulen Flexiplan, Genesal Energy, Grupo Malasa, Nauterra, Grupo Gestán, Citanias, Grupo Nortempo, Integra CEE, Polígono de Carballo, Tejas Verea, Temporing, Randstad, Saica, Synergie, Quality People Group, Clece e filiais, Construyendo Empleo, Ocaso, Gadisa, Vegalsa-Eroski e Generali.
O programa Encontros 45+ está cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
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