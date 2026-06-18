Los socialistas exigen otro geriátrico público en A Estrada porque las 40 plazas actuales no llegan

La diputada del PSdeG Paloma Castro acaba de reclamar a la Xunta que atienda la petición unánime de la Corporación municipal de A Estrada y construya en el municipio una residencia pública para mayores. Recordó que se trata de una solicitud “que orixinalmente parte do grupo municipal socialista” y que contó con el acuerdo del pleno.

Argumentario

Paloma Castro expuso diferentes argumentos a favor de un centro de este tipo en A Estrada: “É capital da comarca de Tabeirós e Terra de Montes, dispón de boa comunicación con parroquias e contorna e o avellentamento da poboación do concello vai en aumento, polo que necesita coidados que, nin de lonxe, están cubertos polo SAF”. En ese contexto, señaló que en la comarca hay más de 23.000 habitantes, de los cuales casi un tercio son mayores de 65 años, y la única residencia pública de la zona tiene solo 40 plazas.

Castro criticó que, después de que hace un año Rueda anunciara la construcción de veinticuatro residencias para mayores en Galicia fuera de las grandes ciudades, “non se volveu saber do tema: non pediron nin terreos, nin documentación, nin moveron ficha de ningún tipo”.

Facturas elevadas

La diputada socialista dijo que no es aceptable la falta de recursos residenciales suficientes que padece Galicia, “obrigando ás familias a desprazamentos, a asumir custos elevados ou a quedar en listas de agarda durante períodos prolongados”. En el caso concreto de A Estrada, insistió en que en toda la comarca no existe una opción asequible para el conjunto de la ciudadanía. “A única alternativa é pagar facturas privadas de case 3.000 euros ou marchar lonxe da súa casa. O acceso a uns coidados dignos non pode depender do código postal”, subrayó.