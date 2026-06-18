Autorizan la planta de energía solar con 1.300 paneles en Lalín para complementar a la central hidroeléctrica de Castelo

La Xunta ha dado luz verde a la autorización administrativa previa y de construcción para una instalación de producción solar fotovoltaica de 725 kilovatios (kW) de potencia instalada en el municipio de Lalín, cerca de la aldea de Cangas. La planta superará las 1.300 placas solares. Hay que recordar que para abastecer una vivienda normal bastarían una decena de estos paneles.

Resolución

Así, la resolución de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático que consta en el DOG supone autorizar un proyecto promovido por Hidroeléctrica de Lalín S.L. Y su meta pasa por impulsar su integración con la actual central hidroeléctrica de Castelo, ubicada en el mismo municipio. Con un presupuesto previsto de 287.866,44 euros, la futura planta Solar Castelo constará de una instalación solar fotovoltaica de 725 kW de potencia e integrada por 1.320 paneles o módulos fotovoltaicos.

Las autorizaciones concedidas —cuya resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia— permitirán instalar los módulos indicados y también las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida, en concreto, un centro de transformación, protección, medida y control, y la correspondiente línea de evacuación subterránea, de 510 metros de longitud, que irá desde el citado centro transformador hasta la línea existente a la que está conectada la central hidráulica con la que se prevé llevar a cabo la hibridación.

Permisos pendientes

Cabe recordar también que las autorizaciones administrativas previa y de construcción se otorgan sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionantes técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el marco de este proyecto.