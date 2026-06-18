Autorizan la planta de energía solar con 1.300 paneles en Lalín para complementar a la central hidroeléctrica de Castelo
La energía de 725 kw que producen esas placas bastaría para abastecer a unas 130 viviendas
Ocupará como dos campos de fútbol y tendrá una línea de evacuación subterránea de 510 metros
La Xunta ha dado luz verde a la autorización administrativa previa y de construcción para una instalación de producción solar fotovoltaica de 725 kilovatios (kW) de potencia instalada en el municipio de Lalín, cerca de la aldea de Cangas. La planta superará las 1.300 placas solares. Hay que recordar que para abastecer una vivienda normal bastarían una decena de estos paneles.
Resolución
Así, la resolución de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático que consta en el DOG supone autorizar un proyecto promovido por Hidroeléctrica de Lalín S.L. Y su meta pasa por impulsar su integración con la actual central hidroeléctrica de Castelo, ubicada en el mismo municipio. Con un presupuesto previsto de 287.866,44 euros, la futura planta Solar Castelo constará de una instalación solar fotovoltaica de 725 kW de potencia e integrada por 1.320 paneles o módulos fotovoltaicos.
Las autorizaciones concedidas —cuya resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia— permitirán instalar los módulos indicados y también las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida, en concreto, un centro de transformación, protección, medida y control, y la correspondiente línea de evacuación subterránea, de 510 metros de longitud, que irá desde el citado centro transformador hasta la línea existente a la que está conectada la central hidráulica con la que se prevé llevar a cabo la hibridación.
Permisos pendientes
Cabe recordar también que las autorizaciones administrativas previa y de construcción se otorgan sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionantes técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el marco de este proyecto.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Combo Dominicano lidera un macrofestival este sábado a 40 minutos de Santiago: tres escenarios, comida y fiesta hasta el amanecer
- Cristóbal Touriñán, ganadero en Muxía: 'El 90% de nuestra cosecha de maíz está afectada por el gusano soldado
- El parking de la Intermodal será clave en la transformación del diseño urbano de Santiago
- Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago
- El joven de O Pino que llega pisando fuerte con su reguetón en gallego: “Gustaríame poder tocar algún día no Son do Camiño”
- La USC entra en el top 10 de las universidades españolas por docencia, investigación y empleabilidad
- Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda en Santiago tras colarse por su parte trasera