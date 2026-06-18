Chus Martínez asume la dirección de la Fundación Camilo José Cela para impulsar su legado cultural

La Xunta ha renovado la dirección de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, tras el nombramiento en la reunión del patronato de Chus Martínez, historiadora del arte (Tui, 1976) comisaria y gestora cultural, para el cargo.

Nueva etapa

Así, la entidad padronesa afronta una nueva etapa con el objetivo de continuar siendo un referente cultural en la Comunidad basándose en la salvaguarda y puesta en valor de uno de los más importantes legados literarios del Premio Nobel. Se trata de una herencia que está compuesta por colecciones heterogéneas y de gran relevancia que permiten conocer al escritor y el devenir social y cultural de la época, con manuscritos de sus 14 novelas publicadas, además de una biblioteca de más de 60.000 manuales, entre otros documentos históricos.

La nueva directora asumirá el cargo en relevo de Covadonga Rodríguez, que ocupó la dirección desde el 2022 y a la que el patronato agradeció su buen hacer, motivo por lo que seguirá formando parte del equipo de la Fundación Cela. De este modo, Chus Martínez continuará con el proyecto iniciado para gestionar este espacio que, además de la exposición permanente, está en constante actividad funcionando como un importante dinamizador cultural con la programación de muestras temporales y otras propuestas que van desde el libro y la lectura a la música.

Licenciada en Historia del arte

En este sentido, Chus Martínez Domínguez, licenciada en Historia del arte, tiene por delante la puesta en marcha de nuevos proyectos y enfoques desde su experiencia como especialista en artes visuales contemporáneas y su trayectoria como comisaria, crítica de arte y gestión cultural, con una atención específica a las prácticas artísticas actuales y al contexto gallego. Hay que destacar que desde 2021 es coordinadora en el departamento de exposiciones de la Fundación Cidade da Cultura y actualmente también directora del Encontro de Artes Novas impulsado en el Gaiás para apoyar y visibilizar artistas emergentes.

Además, en el ámbito del comisariado desarrolló proyectos expositivos en otras destacadas instituciones gallegas con propuestas centradas en narrativas críticas e investigaciones curatoriales alrededor de la práctica de las artistas, como las individuales de Chelo Matesanz y Loreto Martínez Troncoso en el Centro Galego de Arte Contemporáneo o el ciclo anual Problemáticas en el MARCO.

Investigación documental

A esto se añaden sus trabajos en la investigación documental como la coordinación de la puesta en marcha de espazodocumental.org en el marco del Proyecto Edición, fruto de la colaboración entre el CGAC, la Fundación Luis Seoane y el MARCO, y como crítica de arte, colaborando en medios especializados de ámbito estatal. Asimismo, fue coordinadora del Espacio Arte en la feria Culturgal de Pontevedra entre 2023 y 2025.