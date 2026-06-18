Padrón suspende de empleo y sueldo al trabajador municipal condenado por acoso sexual

El Ayuntamiento de Padrón acordó la suspensión inmediata de empleo y sueldo de un trabajador municipal condenado por acoso sexual a una empleada de otro departamento, tras recibir oficialmente la sentencia. El alcalde, Anxo Arca, firmó ese mismo día el decreto que impidió su reincorporación al puesto de trabajo. El Tribunal de Instancia de Santiago condenó al trabajador por un delito de acoso a seis meses de prisión, además de imponerle una orden de alejamiento de 50 metros respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella durante un año y medio. También deberá pagar una indemnización de 6.000 euros y asumir las costas judiciales.

Reactivación

El decreto municipal reactivó el expediente disciplinario que había quedado suspendido mientras se resolvía el proceso judicial. Dada la gravedad de los hechos probados, este procedimiento podría terminar con el despido del trabajador.

Hasta conocerse la sentencia, el Ayuntamiento mantuvo diversas medidas preventivas para proteger a la víctima, propuestas por la Comisión Instrutora do Protocolo de Acoso. Entre ellas figuraban evitar el contacto entre ambas personas mediante cambios organizativos, horarios diferenciados, control de entradas y salidas, la obligación de que el trabajador permaneciera acompañado durante su jornada laboral y la implantación de herramientas de seguridad para la empleada, incluido un dispositivo con botón del pánico conectado con la Policía Local o el GES.

Compromiso

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso con la igualdad y la prevención del acoso, destacando la aprobación del IV Plan de Igualdade Municipal y de un nuevo Protocolo de Prevención e Actuación frente ao Acoso, respaldados por unanimidad por PSOE, PP y BNG. También creó un correo específico para denunciar posibles casos de acoso con garantías de confidencialidad. Por último, el consistorio lamentó las críticas públicas a su actuación y defendió que todas las decisiones adoptadas tuvieron como objetivo proteger a la víctima y cumplir con las obligaciones legales, recordando que la suspensión fue acordada el mismo día en que se tuvo conocimiento oficial de la sentencia condenatoria.