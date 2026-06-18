"Completamente vacía en agosto": así es la playa más tranquila a 40 minutos de Santiago

El verano ya está aquí y, con él, las ganas de coger la toalla y tumbarse en la arena. Pero, cuando la misión es relajarse y desconectar, la masificación que sufren algunos de los arenales cercanos a Santiago no ayuda.

A tan solo 40 minutos de la urbe, sin embargo, se encuentra una pequeña cala resguardada del viento donde uno puede sentirse verdaderamente como en una isla desierta. Tiene apenas 100 metros de longitud, pero compensa su tamaño con unas aguas transparentes y una geografía que la protege de las miradas, así como de esas visitas que, muchas veces, acaban convirtiendo una tarde al sol en un infierno sobre la arena.

Hablamos de la playa de la Mercé -o praia da Mercé en gallego-, uno de los tesoros más desconocidos de A Pobra do Caramiñal, donde ni siquiera es necesario llevar una sombrilla. Y es que este arenal oculto de Galicia cuenta con sus propias zonas naturales de sombra y con un mar tranquilo y limpio que da fe de la buena conservación de la playa.

La playa de la Mercé, en A Pobra do Caraminal. / José García

Además, y como se encuentra situada muy dentro de la Ría de Arousa, la de la Mercé es una de las calas próximas a Santiago en la que se puede encontrar agua a una temperatura más agradable. Eso sí, de cara a visitarla conviene tener en cuenta un par de detalles para poder disfrutar al máximo de su belleza sin contratiempos.

La playa de la Mercé, una cala poco masificada ideal para "desconectar de todo"

Esta playa de As Rías Baixas es un caramelo para quien busque una de las calas más desconocidas de la comunidad gallega. No obstante, y dada su naturaleza recóndita, no se debe esperar encontrar en ella lo mismo que en los arenales más populares.

En la Mercé el acceso puede ser complicado y no está adaptado para personas con movilidad reducida. Tampoco hay servicios como duchas o puestos de salvamento, por lo que el baño debe realizarse con precaución y bajo la propia responsabilidad.

Las zonas de aparcamiento también son escasas, por lo que lo más recomendable es dejar el coche en algún parking más grande y llegar hasta la cala caminando. Si uno no se deja disuadir por estos inconvenientes y baja con cuidado hasta su arena y sus rocas, es probable que pueda pasar una de las tardes más tranquilas que haya experimentado tomando el sol.

Dicen quienes ya la han descubierto que los amaneceres desde su arena son otro de los grandes atractivos del arenal, en el que es importante tener en cuenta el horario. El momento más aconsejable para acudir a él es la mañana y el mediodía -por la tarde hay bastante sombra-, y nunca cuando sube la marea, ya que en la pleamar el agua conquista la arena.

Teniendo presente estos detalles, se puede disfrutar de su paisaje y su calma incluso en la temporada alta. De ello dio cuenta Pablo Vázquez, el influencer de viajes conocido como @gallegoviajero, que compartió recientemente con sus seguidores su experiencia en el lugar.

El creador de contenido lo definió como "un auténtico paraíso escondido" que "parece sacado de otro tiempo". "Está completamente vacío en agosto. Es una pequeña cala escondida de aguas cristalinas y con una tranquilidad ideal para desconectar de todo", aseguró en el vídeo, donde muestra las "aguas cristalinas" de la cala y la sombra natural que proyecta la vegetación de la zona.

El infuencer destacó además que se trata de una playa "resguardada del viento" que "conserva esa paz y ese silencio que hoy en día parecen imposibles de encontrar durante los meses de más afluencia". Un sitio al que ir "mientras todo el mundo se pelea por un hueco para poner la toalla" y desde el que se pueden visitar otros puntos de gran belleza como la Torre de Bermúdez -a unos 40 minutos caminando- o el mirador de A Curota -a unos 10 minutos en coche-.