Pull&Bear lanza unha colección con encaixe de Camariñas
A prestixiosa firma presenta unha cápsula exclusiva de edición limitada que nace como homenaxe á tradición téxtil galega
A Galería Belmonte, en Madrid, acolleu este xoves a presentación da colección cápsula Encaixe de Camariñas x Pull&Bear, que nace a través dunha unión histórica entre o Concello e a firma Pull&Bear e que permite consolidar o encaixe como elemento de vangarda na moda actual.
A alcaldesa, Sandra Insua; a concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro; e a directora da Mostra, Dolores Lema, estiveron presentes no acto no que se deu a coñecer esta nova colección que se fai realidade despois de moitos meses de traballo de todas as partes: Concello, palilleiras e Pull&Bear.
“O encaixe de Camariñas está de moda. Non é un eslogan nin unha frase feita, é unha realidade que hoxe, aquí, queda máis que demostrada formando parte dunha colección moderna dunha das cadeas internacionais de moda xuvenil máis importantes do mundo”, salientou Sandra Insua.
“Estou moi contenta, estamos dando un paso de xigante dentro da nosa estratexia para posicionar o encaixe como elemento de vangarda dentro da moda actual”, destacou a rexedora, que lembrou que “nunca deixamos de traballar, comezamos colaborando con Zara Home e agora damos o salto á moda xuvenil da man de Pull&Bear”.
“Pode que sexa o comezo de algo economicamente importante para a artesanía local”, expresou.
Agradeceu “ao departamento da Mostra polo o traballo que fai todo o ano para que este tipo de proxectos se poidan levar a cabo, a Pull&Bear por confiar en nós e por levar o noso encaixe ao máis alto e, como non, ás palilleiras, porque sen elas nada disto tería sentido, por ser as gardiáns e as creadoras dun tesouro que hoxe brilla como nunca”.
Segundo explican desde Pull&Bear, esta é “unha cápsula exclusiva de edición limitada que nace como homenaxe á tradición téxtil galega e á icónica artesanía do encaixe. Inspirada na mestría das palilleiras e na riqueza artesanal de Camariñas, a colección traduce o saber facer deste legado nunha proposta de verán depurada, minimalista e profundamente contemporánea”.
As prendas da colección poderán mercarse de xeito presencial ata o domingo 21 de xuño, na pop up instalada na Galería Belmonte ou en pullandbear.com a partir deste venres 19 de xuño.
Camariñas non utiliza a artesanía como ornamento; convértea en estrutura. Puntillas, bordados, motivos de encaixe e terminacións festoneadas articulan cada deseño e funcionan como eixe conceptual e técnico da colección.
Estes elementos intégranse en siluetas limpas e estudadas: tops de colo halter de inspiración lenceira, conxuntos relaxados de liñas fluídas, pantalóns amplos e un vestido midi asimétrico que se posiciona como peza central. O resultado é un diálogo preciso entre herdanza e modernidade, entre o manual e o esencial.
A paleta cromática reforza esta narrativa con brancos rotos e tons crús que potencian a textura dos tecidos e o relevo dos bordados. A luz convértese en aliada, revelando transparencias sutís e xogos de capas que achegan profundidade visual. A colección respira un espírito resort atemporal, pensado para un verán sereno, onde cada detalle adquire protagonismo.
O liño actúa como tecido vertebrador. Natural e transpirable, cunha textura lixeiramente irregular que subliña a súa autenticidade, sostén tanto a dimensión artesanal como a construción contemporánea das pezas.
A súa caída lixeira achega movemento e favorece volumes orgánicos, equilibrando estrutura e fluidez. A selección de materiais responde a unha intención clara: elevar a tradición a través dunha execución técnica actual.
Entre as pezas clave destaca o xa mencionado vestido midi asimétrico, fluído e etéreo, que concentra a esencia do proxecto nunha silueta versátil e sofisticada. E pezas como os tops halter (creados a partir de panos e fruncidos) reinterpretan códigos lenceiros desde o traballo manual.
O pantalón longo e o short introducen volumes cómodos cun aire mediterráneo, enriquecidos por aplicacións de encaixe nos baixos que achegan contraste e definición.
A cápsula complétase cun bralette e accesorios como bandana, coleiteiro e bolso, deseñados para integrar o universo craft no styling diario. Unha camiseta con gráfico fotográfico, confeccionada en Portugal, introduce un contrapunto contemporáneo e amplía a narrativa artesanal cara a unha dimensión máis urbana.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Combo Dominicano lidera un macrofestival este sábado a 40 minutos de Santiago: tres escenarios, comida y fiesta hasta el amanecer
- Cristóbal Touriñán, ganadero en Muxía: 'El 90% de nuestra cosecha de maíz está afectada por el gusano soldado
- Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago
- El parking de la Intermodal será clave en la transformación del diseño urbano de Santiago
- El joven de O Pino que llega pisando fuerte con su reguetón en gallego: “Gustaríame poder tocar algún día no Son do Camiño”
- La USC entra en el top 10 de las universidades españolas por docencia, investigación y empleabilidad
- Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda en Santiago tras colarse por su parte trasera