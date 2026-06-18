Trabajadoras de Axuda no Fogar luchan por la subida del kilometraje en Teo: "Algunha compañeira camiña ata 27 kilómetros"

Buena parte de las 45 trabajadoras que integran el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Teo han decidido prescindir de sus vehículos privados para acudir a los domicilios de los usuarios por la escasa cuantía que reciben por kilómetro: 26 céntimos, mientras que ellas reclaman 30. "Algunhas das compañeiras andiveron a pé ata 27 quilómetros", lamenta una de sus portavoces, insistiendo también la necesidad de reorganizar el servicio, "porque hai quen ten un domicilio nunha punta do municipio, e logo outro no extremo contrario", lamentan.

La medida, sin embargo, no es nueva, y en pandemia ya lanzaron una convocatoria similar, "cando cobrabamos 18 céntimos por quilómetro, pero finalmente entraron en razón, e subíronnos a 24, polo que desconvocamos a protesta", apuntan las mismas fuentes. "Todo isto comezou coa suba dos combustibles hai unhas semanas, e nos traballamos cos noso vehículos particulares... falamos coa empresa reclamando unha suba, pero non houbo maneira", apuntan. Avisaron, además, tanto a la administración local como a la concesionaria (el 1 de junio) de que iban a poner en marcha esta protesta, para la que se han organizado de la siguiente manera: "Levamos o coche ata o primeiro domicilio que temos que atender, aparcámolo ben na sombra... e dende alí botamos a andar ata o seguinte", apuntan las protagonistas de estas líneas.

Dispersión municipal

La dispersión entre la primera y otras localizaciones donde trabajan también pesa en sus demandas, ya que "algunhas están a 15 km de distancia", recuerdan, lo que ha propiciado que algunas trabajadoras del SAF apenas hayan podido prestar servicio en solamente una de las localidades asignadas.

La medida, por lo de pronto, ha impedido que las mujeres que se han sumado a la protesta cubran todos los servicios del día que tienen asignados, pero también han llegado a provocar lesiones en los pies de las empleadas. Además, en un ejercicio de solidaridad, familiares y compañeras que no están en activo les echan una mano, recogiéndolas para volverlas a dejar en su coche, de forma que puedan volver a casa conduciendo en su automóvil privado.

Fuel y mantenimiento

"O problema é que ademais da gasolina ou do gasoil, tamén hai que facerlle un mantemento ao coche, cambiarlle as rodas, aceite... son moitos máis gastos dos de combustible". Y sin embargo, siguen esperando que les convoquen a una nueva reunión para avanzar en la problemática.

En cuanto a la actitud del Ayuntamiento de Teo, la califican de "paso positivo". Al hilo, hay que recordar que la alcaldesa Lucía Calvo divulgaba que "unha vez recibidos os datos de incidencias relacionados coa prestación das atencións por parte do Servizo de Axuda no Fogar, tanto do día de onte como de hoxe, o Concello decidiu aplicar penalidades á empresa que presta o servizo en Teo por incumprimento do contrato vixente". Además, han convocado a la directiva de la compañía, Fepas, que se encarga del SAF "a unha xuntanza urxente na casa consistorial, que terá lugar este mesmo xoves" entre los munícipes y la citada responsable del servicio.

Importe de penalidades

El motivo del expediente abierto fue que estos días hubo trabajadoras que llegaron tarde y otras que directamente no llegaron a los puestos asignados. Y en cuanto a la cuantía de las penalidades, pendiente de fijar aún, están en el contrato -al que se puede acceder a través de la Plataforma de Contratación S4/2022-, y van de un 2 a 10 por ciento del importe de adjudicación del propio servicio. Desde la CIG, que ostenta la representación sindical del Servizo de Axuda no Fogar de Teo, explican que el pasado 12 de mayo se reunieron con los representates municipales "e máis a dirección da empresa, onde se lle explicaron os problemas que ven tendo este colectivo".

Y aunque califican la reunión de "moi produtiva", también insisten en que "quedou sen arranxar a utilización do vehículo particular das persoas traballadoras, entendendo a empresa que teñen a obriga de seguir poñendo a disposición da mesma a utilización exclusiva dos seus coches sen ningún tipo de contraprestación por esa exlusividade".