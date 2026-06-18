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CERTAME

Unha marea escolar en Baio para dicir alto e claro: Falemos + galego

Alicia Castiñeira foi a gañadora na modalidade de vídeo e Adriana Mouzo venceu na de logos

Unha marea escolar en Baio para dicir alto e claro: Falemos + galego

Unha marea escolar en Baio para dicir alto e claro: Falemos + galego

Alicia Castiñeira

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Máis de 900 estudantes de catorce centros educativos da Costa da Morte participaron en Baio (Zas) na gala final do certame Falemos + galego. Unha iniciativa que naceu para promocionar o uso do galego, achegando o noso idioma ás persoas que non o falan e convencendo a quen si o fala de que se manteña no uso do seu idioma.

A autora do mellor logo recollendo o premio de mans do alcalde de Zas.

Adriana Mouzo, creadora do mellor logo, recollendo o premio de mans do alcalde. / J. M. R.

O concurso incluía dúas categorías: unha de vídeos e outra de logos. Na primeira, a gañadora foi Alicia Castiñeira, do IES Maximino Romero, de Baio (Zas), mentres que o mellor logo foi O galego medra en cada palabra que coidamos, de Adriana Mouzo Carril do IES Pedra da Aguia, de Camariñas. O alcalde de Zas, Manuel Muíño, foi o encargado de entregar os premios.

Logo gañador do certame Falemos + galego 2026.

Logo gañador do certame Falemos + galego 2026. / Adriana Mouzo

O acto, presentado polo xornalista Fran Hermida, estivo amenizado polos grupos de Pandeireteiras Tinxideira, do CPI da Picota (Mazaricos); As Caramiñas, do IES Pedra da Aguia (Camariñas); e as Pandeireteiras do CPI de Zas. O broche final chegou co concerto do artista 9Louro.

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Actuación do grupo de pandeireteiras Tinxideira do CPI da Picota.

Actuación do grupo de pandeireteiras Tinxideira do CPI da Picota. / J. M. R.

A gala festiva celebrouse na Praza Jorge Mira Pérez da vila baiesa, e a ela sumáronse a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e os seus homólogos de Cabana, José Muíño; Malpica, Eduardo Parga; e o anfitrión, Manuel Muíño; ademais do director territorial de Educación, Santiago Freire, e concelleiros e concelleiras de varios concellos da Costa da Morte, entre outros.

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