Un cuarto de millón para 'planchar' los viales amesanos de Vilaverde

La concejalía de Obras e Servizos Básicos de Ames continúa su labor tras adjudicar el gobierno local las obras de pavimentación y mejora de los viales en la aldea de Vilaverde, perteneciente a la parroquia de Piñeiro. Y este proyecto ha recaído en la empresa Excavaciones Midón SL, por un importe de 251.039,55 euros (con IVA).

Para el rural

El edil de Obras, Gustavo Nieto, explica que «continuamos coa execución de obras de mellora dos camiños e vías do rural. Neste caso vanse a pavimentar os viarios interiores da aldea de Vilaverde, na parroquia de Piñeiro. Esta obra súmase a outra que se vai facer en Piñeiro, para a construción dunha nova ponte sobre o río Anduriña, afluente do río Tambre. Nestas dúas actuacións vanse a investir 310.000 euros, que se sufragan con cargo á primeira fase do POS+ Adicional 2/2025».

Las intervenciones que contempla el presente proyecto incluyen un nuevo pavimento compuesto por 15 centímetros de hormigón con mallazo sobre zahorra para su nivelación, previa demolición de la superficie del firme existente. En ambos márgenes se dispondrá una franja de losa de granito de 35 centímetros de ancho y cortes transversales, también de 35 centímetros de ancho.

En el subsuelo

Bajo el nuevo pavimento de hormigón se prevé la canalización de una tubería de polipropileno de 400 milímetros de diámetro con la instalación de arquetas con sumidero, pozos y canal de fundición dúctil con rejilla para la correcta recogida de las aguas pluviales, previa excavación en zanja. Para la recogida de las aguas residuales fecales se prevé la canalización de una tubería de PVC de 315 milímetros con los correspondientes pozos y arquetas de saneamiento, previa excavación en zanja.

También se prevé la instalación de la red de abastecimiento mediante la colocación de una tubería de polietileno de 75 milímetros y 11 válvulas de compuerta con sus correspondientes arquetas de alojamiento. Para la red de alumbrado público se contempla la colocación de una tubería de polietileno de 90 milímetros con arquetas. Con anterioridad a las actuaciones proyectadas se contempla el desbroce y la limpieza de los márgenes.