Operarios escoltados por la Guardia Civil: cortan la luz y el agua a los okupas de Bertamiráns

La tensión va a más en la urbanización de la Travesía do Pedregal, en Bertamiráns (Ames) donde desde hace meses permanece okupado uno de los edificios. El último episodio ha vuelto a enfrentar las versiones de los okupas y de los propietarios, que afirman estar “desesperados” por una convivencia cada vez más complicada. Y la guinda la ponía este mismo viernes la intervención de la Benemérita: se personó a primera hora con operarios de Elecnor, que llevaban pasamontañas para ocultar su rostro, para cortar el agua y electricidad, provocando momentos de tensión en las familias que han tomado el inmueble de la rúa Pedregal.

Fuerzas del orden

De hecho, algunas fuentes afirman que los okupas optaban por avisar a la Policía Local, que se personó en el inmueble, para intentar hacer valer sus "derechos". Desde el Concello de Ames confirmaban la presencia de sus agentes, pero también que acudieron "a "prestarlle apoio á Garda Civil,", debido a que la situación se puso tensa. Al respecto, parece que hubo insultos entre las personas presentes en la intervención para anular los suministros.

Previamente, la primera pareja que okupó el inmueble —Carolina Martínez, de 23 años, y Engels Manuel Beltre, de 25— asegura haber denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de Milladoiro que un hombre se coló en la edificación y comenzó a vender droga en uno de los uno de los pisos. Al hilo, hay que recordar que allí está asentada otra pareja con cuatro hijos.

Ocurrió, según cuenta la joven, sobre las 22.00 horas del martes, cuando otros vecinos okupas, un matrimonio con cuatro niños pequeños, alertaron a la pareja de que había una persona trepando que había logrado entrar por una ventana del primer piso. "Poco después empezaron a venir yonquis a comprar droga”, relata.

Entrega de estupefacientes

La joven explica que una de esas personas llegó a entregarle un pequeño bote con supuestas sustancias estupefacientes que habría retirado de la vivienda okupada por el recién llegado. “Esta mañana llamé a la Guardia Civil y a la Policía Local y les di las drogas", asegura. Según su testimonio, se trataría de ketamina, tusi —conocida como cocaína rosa— y MDMA —éxtasis—. “Estoy luchando para demostrar que aquí no se vende droga ni nada, y ahora viene él con esas sustancias. Nosotros queremos vivir en paz”, lamenta.

Entrada con llave

La versión de los vecinos de la urbanización es muy distinta. Una residente asegura que el hombre no se coló, sino que tenía llave del edificio. “Carolina y su pareja se la dieron”, afirma. Según su relato, algo ocurrió durante la mañana y por la tarde vio a Engels Manuel Beltre cambiando la cerradura del portal.

Los vecinos sospechan que Carolina y su pareja estarían actuando como una especie de arrendadores del inmueble okupado y cobrando cantidades a algunas de las personas que se han ido instalando en el edificio. La misma vecina asevera que fueron los propietarios quienes llamaron a la policía al ver al hombre intentando acceder al edificio. “Parecía un gato”, explica.

El malestar vecinal no cesa. “Tenemos miedo. Y esta gente nos insulta. Nos llaman putas”, denuncia esta residente. “Estamos desesperados. Este chico tiene a su madre en Brión. ¿Por qué no se van a vivir allí?”, concluye.