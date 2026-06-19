Muros ya conoce a su rival en una nueva edición de ‘El Grand Prix del verano’ en la que Santiago estará muy presente.

A mediados del pasado mes de marzo saltaba la noticia de que Muros sería el pueblo que represente a Galicia este año en el reconocido programa El Grand Prix del verano.

Un espacio familiar y divertido de RTVE que pone a prueba las habilidades de los vecinos de unas pocas localidades españolas con retos de lo más curiosos que presenta el mítico Ramón García en compañía de Lalachus, la inseparable Vaquilla, Wilbur y Gorka Rodríguez.

Muros, en busca de la gran final de 'El Grand Prix del verano'

Este último se incorpora a una nueva edición, de la que todavía no hay fecha de estreno confirmada en La 1, que contará con un total de nueve entregas. De ellas, seis serán programas clasificatorios, dos serán semifinales y, por supuesto, la gran final.

Hasta doce localidades tratarán de llegar a ella y convertirse en el pueblo ganador de la edición 2026 de El Grand Prix del verano. Entre ellos se encuentra Muros, que esta semana ha conocido por fin quienes serán sus rivales: los vecinos del pueblo murciano de Blanca.

A ellos tendrán que ganarles los muradanos si quieren avanzar a las semifinales de un programa que muy pronto volverá a la parrilla televisiva.

Ramón García, presentador principal de ‘El Grand Prix del verano’. / RTVE

Presencia de Santiago en 'El Grand Prix del verano'

Una nueva edición de El Grand Prix del verano que, al igual que en las últimas temporadas, contará con padrinos y madrinas que se implicarán de lleno en la competición participando activamente en las pruebas junto a los vecinos de cada localidad participante.

Entre ellos estarán rostros conocidos como los de Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo y Melani Olivares, entre otros. También estará una figura de la televisión muy vinculada a Santiago. Se trata de Boris Izaguirre, que durante un tiempo vivió en Compostela, ciudad en la que conoció a su actual pareja, Rubén Nogueira.

Un regreso con grandes clásicos de 'El Grand Prix del verano'... y novedades

Asimismo, la nueva edición de El Grand Prix del verano recuperará algunos de los juegos más emblemáticos y queridos por los espectadores. Es el caso de ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’, pero también regresa una de las pruebas más recordadas de la historia del formato: 'La cucaña'.

Sin embargo, tal y como ha adelantado RTVE, el programa regresará muy pronto a La 1 no solo con una mayor duración, sino que también lo hará con nuevas dinámicas de juego y nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes. Una de estas novedades será ‘Pasión de capitanes’, reto que determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada.

'El Grand Prix del verano', un programa consolidado en la televisión

El Grand Prix del Verano llega a esta nueva edición, que se espera que llegue más pronto que tarde a nuestras pantallas, tras consolidarse como uno de los grandes éxitos de la temporada estival.

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Sobra decir que, en la edición de 2025, El Grand Prix del Verano fue líder de su franja con una media del 12,4% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores por programa.