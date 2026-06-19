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Traslado de berberecho e ameixa, e eliminación do cangrexo común: así loitarán once mariscadoras pola rexenaración no Anllóns

A agrupación súmase ao plan da Xunta para paliar a mortalidade de bivalvos provocada polos temporais

Actuarán entre a illa Cagalóns, de Punta Revoltas á enseada de Insua e nos bancos de libre marisqueo do esteiro

Marta Villaverde, esquerda, e Inés García, durante a sinatura do convenio.

Marta Villaverde, esquerda, e Inés García, durante a sinatura do convenio. / Cedida

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Suso Souto

Cabana

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asinou este venres en Cabana, coa presidenta da Agrupación de Mariscadoras do Río Anllóns, Inés García, o convenio de colaboración bilateral para impulsar a rexeneración dos seus bancos marisqueiros afectados polas intensas choivas e borrascas de comezos de ano.

Este acordo enmárcase dentro do plan extraordinario de continxencia activado polo Goberno galego para paliar a mortalidade de bivalvos provocada polas sucesivas riadas que causaron a baixada dos niveis de salinidade no litoral. 

O acordo, cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa), conta cun orzamento total de 60.254,80 euros, e recolle actuacións sobre unha superficie de 118.254 m2, distribuídos especificamente entre as zonas produtivas da marxe dereita da enseada do río Anllóns (delimitada entre a illa Cagalóns, a liña de Punta Revoltas e a enseada de Insua) e os bancos de libre marisqueo situados no propio esteiro de Anllóns, na marxe esquerda. 

A programación dos traballos estruturarase a través dunha participación progresiva do colectivo de a pé, mobilizando dende un inicio cinco profesionais ata acadar un teito de once mariscadoras en activo.

As quendas desenvolveranse en xornadas de catro horas, garantindo unha alternativa económica e un escudo social para as traballadoras mentres se restaura o potencial produtivo das praias.

O catálogo de actuacións inclúe a remoción manual e mecánica do substrato compactado para airear o sedimento, a retirada sistemática de lixo mariño e macroalgas de arribazón, a realización de vixilancias preventivas e a colaboración directa nas mostraxes científicas de seguimento.

Así mesmo, executaranse rareos e traslados de exemplares de berberecho e ameixa xaponesa dende o banco do Couto cara ao de Petrallo para optimizar a súa supervivencia e taxas de crecemento.

O control biolóxico focalizarase na redución da presenza do cangrexo común (Carcinus maenas) mediante o calado de dúas caceas de ata 20 nasas nas canles de Ourixeira e O Pendón.

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Como acción complementaria, a agrupación redactará un proxecto técnico especializado que servirá de guía para mellorar a xestión integral e a sustentabilidade biolóxica do río. 

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