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Vimianzo entra en 'modo Irmandiño' cunha mostra de artesanía e un desfile de complementos feitos con liño

A baixada do pendón dos Moscoso na Torre da Homenaxe iniciou a conta atrás para o Asalto ao Castelo

Unha das modelos participantes no desfile de complementos elaborados con liño.

Unha das modelos participantes no desfile de complementos elaborados con liño. / Cedida

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Suso Souto

Vimianzo

O Castelo de Vimianzo acolleu o acto de baixada do pendón dos Moscoso, un dos momentos máis simbólicos do calendario cultural vimiancés. Na Torre da Homenaxe loce xa a icónica cabeza de lobo da liñaxe dos Moscoso, sinal inequívoco de que comeza a conta atrás para unha nova edición do Asalto ao Castelo, que se celebrará os días 3 e 4 de xullo.

No acto participaron a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas; e representantes das asociacións Cherinkas e Axvalso, entidades implicadas na organización desta festa de recreación histórica.

O pendón dos Moscoso colga xa da Torre da Homenaxe do Castelo de Vimianzo.

O pendón dos Moscoso colga xa da Torre da Homenaxe do Castelo de Vimianzo. / Cedida

A colocación do pendón marca oficialmente o inicio do Período Irmandiño, que culminará coa representación do ataque popular á fortaleza.

A xornada serviu tamén para inaugurar unha nova edición da tradicional Mostra de artesanía en vivo, que poderá visitarse no Castelo de Vimianzo ata o 15 de setembro, de 10.30 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 horas.

Un grupo de artesás durante unha demostración do proceso tradicional do liño no Castelo de Vimianzo.

Un grupo de artesás durante unha demostración do proceso tradicional do liño no Castelo de Vimianzo. / Cedida

A mostra constitúe unha oportunidade para achegarse aos oficios tradicionais, á creación artesanal e aos produtos locais, convertendo o Castelo nun escaparate vivo do patrimonio cultural e etnográfico da comarca.

Ademais, ao longo do verán desenvolveranse obradoiros artesanais todos os sábados, unha iniciativa que busca achegar a artesanía á cidadanía e fomentar o coñecemento e a transmisión dos oficios tradicionais entre públicos de todas as idades.

A programación inaugural completouse coa apertura da exposición temporal O liño ten futuro?, promovida pola Asociación Amigos do Liño, e cun desfile de complementos elaborados con esta fibra natural, poñendo en valor a súa vixencia, sustentabilidade e potencial creativo.

O Concello de Vimianzo quere expresar un especial agradecemento a todas as persoas que participaron no desfile e nas demostracións do proceso tradicional do liño, facendo posible unha actividade que puxo en valor este importante patrimonio cultural.

Este recoñecemento faise extensivo ao grupo Teté Teatro e á Meiga do Castelo, que contribuíron a enriquecer a inauguración coa súa participación.

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Así mesmo, o Concello recoñece o labor de Carmen Riveiro, presidenta da Asociación Amigos do Liño, na coordinación desta actividade, así como o seu compromiso coa conservación e difusión da cultura do liño, unha tradición fondamente vencellada á identidade e á memoria colectiva do territorio vimiancés.

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