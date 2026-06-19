Vimianzo entra en 'modo Irmandiño' cunha mostra de artesanía e un desfile de complementos feitos con liño
A baixada do pendón dos Moscoso na Torre da Homenaxe iniciou a conta atrás para o Asalto ao Castelo
O Castelo de Vimianzo acolleu o acto de baixada do pendón dos Moscoso, un dos momentos máis simbólicos do calendario cultural vimiancés. Na Torre da Homenaxe loce xa a icónica cabeza de lobo da liñaxe dos Moscoso, sinal inequívoco de que comeza a conta atrás para unha nova edición do Asalto ao Castelo, que se celebrará os días 3 e 4 de xullo.
No acto participaron a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas; e representantes das asociacións Cherinkas e Axvalso, entidades implicadas na organización desta festa de recreación histórica.
A colocación do pendón marca oficialmente o inicio do Período Irmandiño, que culminará coa representación do ataque popular á fortaleza.
A xornada serviu tamén para inaugurar unha nova edición da tradicional Mostra de artesanía en vivo, que poderá visitarse no Castelo de Vimianzo ata o 15 de setembro, de 10.30 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 horas.
A mostra constitúe unha oportunidade para achegarse aos oficios tradicionais, á creación artesanal e aos produtos locais, convertendo o Castelo nun escaparate vivo do patrimonio cultural e etnográfico da comarca.
Ademais, ao longo do verán desenvolveranse obradoiros artesanais todos os sábados, unha iniciativa que busca achegar a artesanía á cidadanía e fomentar o coñecemento e a transmisión dos oficios tradicionais entre públicos de todas as idades.
A programación inaugural completouse coa apertura da exposición temporal O liño ten futuro?, promovida pola Asociación Amigos do Liño, e cun desfile de complementos elaborados con esta fibra natural, poñendo en valor a súa vixencia, sustentabilidade e potencial creativo.
O Concello de Vimianzo quere expresar un especial agradecemento a todas as persoas que participaron no desfile e nas demostracións do proceso tradicional do liño, facendo posible unha actividade que puxo en valor este importante patrimonio cultural.
Este recoñecemento faise extensivo ao grupo Teté Teatro e á Meiga do Castelo, que contribuíron a enriquecer a inauguración coa súa participación.
Así mesmo, o Concello recoñece o labor de Carmen Riveiro, presidenta da Asociación Amigos do Liño, na coordinación desta actividade, así como o seu compromiso coa conservación e difusión da cultura do liño, unha tradición fondamente vencellada á identidade e á memoria colectiva do territorio vimiancés.
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