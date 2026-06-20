Ames segue a chamar ás súas empresas para unise a unha guía local
Os novo listado dixital e con mapa dispón xa de arredor de 1.150 compañías rexistradas
Quen desexe sumarse pode escribir a guiaempresasames@gmail.com ou chamar ao 626 98 71 72
O departamento de Promoción Económica e Emprego da capital maiá vén de poñer a disposición da veciñanza a 'Guía de Empresas de Ames', un proxecto que ten o obxectivo de conectar á veciñanza co comercio de proximidade e co tecido empresarial. Localizar unha empresa en Ames agora é fácil é a consigna utilizada para atraer tanto a empresarios como usuarios a esta aplicación web que funciona como unha base de datos de todas as empresas que conforman o tecido comercial e hostaleiro de Ames.
A 'Guía de Empresas' dispón de arredor de 1.150 compañías rexistradas. Aínda que o proceso de rexistro rematou, todas aquelas empresas se comecen a súa actividade nas vindeiras semanas ou meses poden comunicalo ao equipo de desenvolvemento do aplicativo a través do email guiaempresasames@gmail.com ou no número de teléfono 626 98 71 72, en horario de 9.00 a 15.00 horas.
Facilitar la labor
A concelleira de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz, destaca que “agora localizar unha empresa en Ames é máis fácil para a veciñanza, para as persoas que visitan o municipio, e mesmo para as propias empresas que precisan contratar un determinado servizo. En Ames témolo todo, e coa Guía de Empresas temos os establecementos comerciais e hostaleiros e as empresas xeolocalizados nunha única aplicación. O obxectivo é que a veciñanza poida localizar aquel servizo que necesita dunha maneira áxil e sinxela. As empresas que comecen a súa actividade deberán comunicalo para estar incluídas nesta aplicación”.
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