Ames suma 18 áreas para estacionar en sus dos urbes y ultima otra a cubierto en Milladoiro

Las dos urbes maianas, O Milladoiro y Bertamiráns, disponen respectivamente de 8 y 10 explanadas para aparcar tras completar sus humanizaciones. Y en camino, siempre según el Concello de Ames, está la apertura del estacionamiento a cubierto en el mayor de estos núcleos, previsto para el primer trimestre de 2027, mientras se negocia contar con nuevas parcelas, tanto en calidad de cesión como de adquisición. Destacar, además, que se ampliará el de la rúa Alcalde Lorenzo de la capital y mejorarán el del Supercor.

Comenzando por Bertamiráns, la primera de las localidades de Ames que ya terminó la humanización de su almendra, cuenta con explanadas pavimentadas tras el supermercado Mercadona (2); tras tres en la zona de la casa de la cultura y el centro de salud; a pie del parque do Ameneiral; junto al supermercado Carrefour; en las instalaciones de la piscina cubierta de A Telleira; y dos en tierra, que son el que se emplaza tras el cuartel de la Policía Local (zona de Alcalde Lorenzo), que además va a ser ampliado, y el de A Comndomiña.

A este respecto, la Asociación Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), presentaban en marzo un mapa de aparcamientos existentes en la capital municipal "pensado para facer máis cómodo visitar e mercar no noso comercio local". Además, añadían que "moitas veces existen prazas de estacionamento a poucos minutos a pé das tendas, pero non sempre son coñecidas. Con este novo mapa queremos axudar á veciñanza e ás persoas visitantes a localizar facilmente onde aparcar preto dos establecementos", aportaban desde la entidad que preside Ramón Cordido. Su intención, además, es hacer lo propio con Milladoiro, incluyendo también el reparto de mapas con la ubicación precisa de cada espacio.

Ramón Cordido, centro, con dos miembros de XEA mostrando el mapa de aparcamientos en Bertamiráns / XEA

Ya en Milladoiro, y en cuanto a los que tienen la superficie sin asfaltar, recientemente se habilitaba uno tras el gimnasio Squash, en la carretera a Calo (rúa Castelao, muy cerca de la avenida de Rosalía de Castro), que cuenta con una capacidad de alrededor de 300 plazas para dejatr el coche tras unir dos parcelas. Esta última dotación, pese a quedar relativamente apartada del centro de la mayor urbe maiana, era "necesaria", según aportaba el edil de obras Gustavo Nieto, para suplir las carencias por eliminación de plazas, sin olvidar que "seguimos traballando para abrir novos aparcadoiros nesta localidade».

Además, existe otro espacio para estacionar en la finca donde está previsto levantar el centro deportivo, justo bajo el centro de salud; y un tercero tras el futuro centro multifuncional (de Santiago Sur, delante el albergue de peregrinos). Por otro lado, están urbanizados los del la zona de autocaravanas; en el campo de fútbol del polígono; en la casa de la cultura; ante la entrada del Supercor; y en el interior del polígono Novo Milladoiro.

Y en cuanto a las novedades, hay que poner en valor las negociaciones para sumar unas 220 nuevas plazas a cubierto (las primeras del municipio) en el entorno de la rúa Pardiñeiros (zona de la tienda Paloma). Porque, sin contar las ampliaciones y mejoras previstas en las dos localidades, así como la negociación de nuevas zonas, también se ganarán plazas para vehículos en la rúa Agro da Vella, que será de sentido único.

Desde al concejalía de Obras, Nieto continúa recordando que Ames es un municipio "en constante crecemento que está a experimentar un proceso de transformación dos seus núcleos urbanos, orientado á recuperación das rúas e dos espazos públicos para as persoas". Además, cree que esta transformación del modelo urbano "debe ir acompañada de alternativas axeitadas de estacionamento. Nese sentido, o Concello está a traballar na creación de novas bolsas de aparcamento, mediante a negociación de cesións e adquisicións con propietarios privados, así como a adecuación de solo de titularidade pública".