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De capela en ruínas a 'templo' do patrimonio medioambiental do esteiro do Anllóns

Centos de veciños asistiron á inauguración do centro de interpretación de Sinde, que incluíu misa e procesión

Miradoiro sobre o esteiro do río Anllóns.

Miradoiro sobre o esteiro do río Anllóns. / Cedida

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Suso Souto

Cabana

O Concello de Cabana de Bergantiños organizou na tarde do venres unha xornada de portas abertas no Centro de Interpretación Medioambiental e de Recepción de Visitantes do Esteiro do Anllóns, situado na renovada capela de Sinde.

O acto, que congregou un nutrido número de veciños e veciñas, combinou tradición e celebración no edificio, que se atopaba en ruínas e que agora renace como un espazo ao servizo da cidadanía e da posta en valor do patrimonio natural do municipio.

A xornada arrincou cunha procesión da Virxe de Fátima desde a casa onde se custodia ata a propia capela, acompañada de gaiteiros.

Asistentes á inauguración do Centro de Interpretación Medioambiental, na rehabilitada capela de Sinde.

Asistentes á inauguración do Centro de Interpretación Medioambiental, na rehabilitada capela de Sinde. / Cedida

Tras a chegada ao templo, celebrouse unha misa. A continuación, tivo lugar un acto institucional que incluíu un repaso á historia da capela e unha actuación da Coral de Canduas, seguida dun discurso do alcalde, José Muíño. A xornada pechouse cun aperitivo para todos os asistentes, amenizado polo grupo Vento da Barra.

O rexedor puxo en valor a recuperación do inmoble e o seu novo uso ao servizo da veciñanza e do territorio sinalando que “hoxe devolvemos á vida un edificio que estaba no esquecemento e convertémolo nun espazo que nos axudará a coñecer, coidar e difundir a riqueza natural do esteiro do Anllóns".

Muíño tamén quixo destacar o compromiso do Concello coa conservación do patrimonio de Cabana: “Esta actuación é un exemplo máis de que en Cabana apostamos por recuperar o noso patrimonio e darlle novos usos. Fixémolo coa Casa-Museo Saturnino Cuíñas en Cesullas e facémolo agora tamén coa capela de Sinde. Son investimentos que quedarán durante décadas e que melloran a calidade de vida da nosa xente”, dixo.

Procesión coa imaxe da Virxe de Fátima.

Procesión coa imaxe da Virxe de Fátima. / Cedida

A capela de Sinde é un dos inmobles históricos emblemáticos da zona e está situada nun enclave privilexiado, con vistas ao esteiro do Anllóns e á ría de Corme-Laxe.

A intervención executada polo Concello permitiu recuperar o edificio e transformalo nun centro de interpretación ambiental destinado á divulgación e sensibilización sobre a fauna e a flora da contorna, así como á celebración de exposicións e charlas.

O centro incorporará tecnoloxía dixital para mellorar a experiencia dos visitantes e reforzar a difusión do patrimonio ambiental. O proxecto complétase cun miradoiro sobre o esteiro.

Intervención do alcalde de Cabana, José Muíño.

Intervención do alcalde de Cabana, José Muíño. / Cedida

A rehabilitación supuxo un investimento superior aos 550.000 euros e foi posible grazas á colaboración do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte, que achegou 200.000 euros, a Axencia Turismo de Galicia, con 145.000 euros, e fondos propios do Concello.

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Pola súa parte, o miradoiro financiouse a través do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Os fogóns do Anllóns, da Deputación da Coruña.

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