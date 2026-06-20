El Concello de Teo media entre las partes para resolver el conflicto del SAF

El conflicto laboral en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Teo continúa abierto pese a la mediación del Concello. La última reunión a tres bandas entre el Gobierno local, la empresa concesionaria y el comité de empresa de la CIG permitió acercar posturas, pero no cerró un acuerdo sobre la compensación por kilometraje.

La empresa plantea una escala vinculada al precio del combustible. Según explica Silvia Iglesias, representante sindical de las trabajadoras, la propuesta mantiene los 0,25 euros por kilómetro si el carburante no supera los 1,60 euros por litro; sube a 0,26 euros cuando el precio del combustible se sitúe entre 1,60 y 1,75; a 0,27 euros entre 1,75 y 1,90, y así sucesivamente hasta alcanzar los 0,29 euros si el precio de gasolina o gasóleo supera los 2,10 euros por litro.

En todo caso, la concesionaria sostiene que abona en Teo la misma cantidad que paga en otros municipios en los que presta servicio y defiende que está por encima de la referencia estatal, situada en torno a 0,18 euros por kilómetro.

Las trabajadoras piden 0,30 € por kilómetro recorrido

Las 42 trabajadoras, que atienden unos 150 domicilios, reclaman una subida de al menos los 0,30 euros por kilómetro. “A proposta da empresa parécenos unha ocorrencia. Temos a sensación de que nos toman o pelo”, señala Silvia Iglesias, que recuerda que el convenio está sin actualizar desde 2012.

El malestar llevó incluso a las trabajadoras a realizar a pie una de sus jornadas, como forma de protesta. Defienden que el coche es imprescindible para prestar el servicio en un municipio extenso como Teo y denuncian que la organización de los domicilios obliga a recorrer largas distancias entre usuarios. "Ás veces temos que ir de punta a punta do concello e, ao final do mes, poden chegar a ser uns 500 quilómetros percorridos. É demasiado", explica Iglesias.

Mediación de la alcaldesa

Desde el Concello indican que el Gobierno de Lucía Calvo busca que las partes alcancen un acuerdo que permita garantizar la prestación habitual del servicio.

La propia regidora participó, junto con el concejal de Servizos Sociais, Juan Jesús Cerqueiro, en las tres reuniones que ambas partes han mantenido desde el inicio del conflicto laboral. "Agardo que se chegue pronto a un acordo polo ben dos usuarios deste servizo e das propias traballadoras", indicó Calvo en su cuenta de Instagram tras el último encuentro, celebrado en la noche del jueves.

Precisamente esta semana Concello de Teo abrió un expediente de penalidades a la empresa concesionaria del SAF tras recibir los datos de incidencias registradas en la prestación del servicio en los últimos días por retrasos en la llegada de las trabajadoras a los domicilios o incluso inasistencias.

La cuantía de esas penalidades está todavía pendiente de fijarse, aunque el contrato prevé sanciones de entre el 2% y el 10% del importe de adjudicación del servicio en caso de incumplimientos.