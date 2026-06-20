Padrón prescinde de la pirotecnia tras el incendio de Herbón y ante las olas de calor que se anticipan para este verano

El Ayuntamiento de Padrón anuncia su intención de dejar a un lado la pirotecnia durante los próximos meses de alto riesgo de incendios forestales. La decisión fue adoptada por el Ejecutivo local en la reunión de coordinación del gobierno celebrada este jueves, y llega tras tener en cuenta la previsión de un verano con condiciones meteorológicas que pueden incrementar el riesgo de propagación del fuego... y el reciente siniestro forestal que calcinó 350 hectáreas.

Despliegue

Y es que el incendio registrado el pasado fin de semana en las parroquias de Herbón y Carcacía obligó a un importante despliegue de medios de extinción y a la evacuación de los vecinos de algunas aldeas. Por este motivo, el Concello no utilizará bombas de palenque ni otros elementos pirotécnicos en las actividades festivas que se desarrollen en los próximos meses y hace un llamamiento a las comisiones de fiestas y a los particulares para que adopten la misma decisión.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, señala que «as bombas de palenque e outros elementos pirotécnicos forman parte das nosas celebracións e están moi presentes na tradición festiva, pero neste momento debemos actuar con responsabilidade e poñer por diante a seguridade da veciñanza e a protección do noso patrimonio natural». Pero añade que «a experiencia vivida estes días co incendio de Herbón e Carcacía demostra que é preciso extremar as precaucións e reducir calquera risco evitable. A colaboración de todos e todas será fundamental para afrontar os meses de verán con maiores garantías».

Este sábado

La medida podrá apreciarse ya este sábado en la llegada de las embarcaciones participantes en la Ruta Jacobea del Mar de Arousa a Padrón y Pontecesures, un acto que tradicionalmente se anunciaba con una salva de bombas y que en esta ocasión se desarrollará sin el uso de material pirotécnico.