El vimiancés Martiño Rivas protagoniza ‘Ella, maldita alma’, la nueva serie de Telecinco basada en un relato de su padre

Un triángulo amoroso imposible. Así se podría definir Ella, maldita alma, serie basada en el relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas que acaba de estrenar Telecinco.

El gallego Martiño Rivas, protagonista de la adaptación de un relato de su padre

Una nueva apuesta que, curiosamente, protagoniza el hijo del creador de la idea original, el intérprete vimiancés Martiño Rivas.

Lo hace junto a Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova, quienes ponen cara a una emocionante historia llena de pasiones, conflictos, traiciones, segundas oportunidades y secretos.

Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova, en la nueva serie de Telecinco, 'Ella, maldita alma'. / Mediaset

¿De qué trata 'Ella, maldita alma', la nueva serie de Telecinco?

Ella, maldita alma arranca acercándonos la figura de Fermín (Maxi Iglesias), un joven y atractivo sacerdote muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el bonito pueblo de la costa en la que se sitúa su parroquia.

Sin embargo, su vida cambia radicalmente cuando se trasladan a vivir allí su primo Isaac (Martiño Rivas), a quien considera todo un hermano, y su bella esposa, Ana (Karina Kolokolchykova), por quien empieza a sentirse atraído desde el primer momento.

El problema surge cuando Fermín descubre que Ana alberga los mismos sentimientos. Será entonces cuando Fermín desencadene en su interior una lucha férrea para no dejarse llevar por la tentación y traicionar a su fe y, sobre todo, a un familiar tan cercano. Lo mismo le sucederá a Ana, que considera que tiene una deuda impagable con Isaac por haberla alejado de su difícil y trágico pasado.

Todo ello llevará a los dos amantes a vivir la pesadilla de tener que renunciar a su felicidad por lealtad, haciendo que no solo se tengan que enfrentar a un complicado dilema moral, sino a obstáculos más mundanos y peligrosos.

El intérprete vimiancés Martiño Rivas, a la izquierda, junto a Maxi Iglesias, en una escena de 'Ella, maldita alma'. / Mediaset

¿Dónde se rodó y qué actores completan el reparto de 'Ella, maldita alma'?

Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros, completan el reparto de una serie que se ha rodado en diversas localizaciones de la costa de Cádiz.

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Lo hace, además, dibujando un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, sus relaciones, motivaciones e inquietudes.