ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Teo, onde o Ulla marca o ritmo entre fragas, castros e tradicións
O Castro Lupario, Pontevea, o Xirimbao ou a Fraga de Sestelo son algúns dos seus tesouros
Redacción
Quen se detén a percorrer o concello de Teo descobre un territorio cunha personalidade propia, modelada polo río Ulla, polos camiños históricos, polas lendas e por unha paisaxe que aínda conserva boa parte da esencia rural da comarca compostelá.
O municipio ofrece unha combinación pouco habitual de patrimonio arqueolóxico, natureza, tradicións populares e memoria colectiva. Un mosaico de experiencias que permiten coñecelo desde múltiples perspectivas.
Escapadas con Encanto 2026Escapadas con Encanto 2026
Un dos seus grandes símbolos é o Castro Lupario, vinculado á figura da lendaria Raíña Lupa. Situado nun enclave privilexiado, é unha das mellores atalaias naturais sobre o val e un dos espazos arqueolóxicos máis relevantes da contorna. A súa presenza lembra que estas terras xa eran un lugar estratéxico moito antes da chegada dos peregrinos a Compostela.
A pegada xacobea está moi presente en lugares como Francos ou Lampai, onde a historia medieval continúa visible en igrexas, capelas e antigos camiños. O paso dos séculos deixou tamén un valioso legado románico, con templos como os de San Cristovo de Reis, San Miguel de Rarís ou Santa María de Teo, auténticas xoias do patrimonio local.
Teo enténdese camiñando
Boa parte da identidade teense está ligada á súa paisaxe. As ribeiras do Ulla ofrecen algunhas das estampas máis fermosas do municipio, especialmente na contorna da ponte colgante do Xirimbao, onde o río se converte en protagonista absoluto. Mentres, a só uns quilómetros, Pontevea, coa ponte medieval sobre o Ulla, eríxese en porta natural á paisaxe fluvial do municipio.
Pero tamén destacan espazos naturais como a Devesa de Agromaior, a Fraga de Sestelo ou os montes de Cornide, lugares nos que a vexetación autóctona, os pequenos regatos e os camiños tradicionais permiten descubrir unha Galicia pouco transformada.
Os cruceiros, pontellas e vellas corredoiras que atravesan as parroquias conforman un patrimonio disperso que invita a percorrer o territorio sen présa, entendendo a paisaxe como unha parte vital da súa historia.
Teo conserva ademais unha intensa actividade cultural e festiva vinculada ás súas raíces. Os Xenerais da Ulla, a Batalla de Cacheiras, a celebración dos Maios ou a histórica Feira Cabalar de San Martiño de Francos forman parte dun calendario que mantén vivas tradicións transmitidas de xeración en xeración. A artesanía, a música popular, a gastronomía e a cultura do viño completan unha identidade que continúa moi presente no día a día das parroquias teenses.
Quizais a mellor forma de definir Teo sexa a través da propia filosofía coa que promove o seu programa turístico e cultural: un territorio para descubrir con calma. n
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