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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

Tesouros de interior en Val do Dubra

O miradoiro do Picoto ofrece unha panorámica única de Val do Dubra. | CEDIDA

O miradoiro do Picoto ofrece unha panorámica única de Val do Dubra. | CEDIDA

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Redacción

Val do Dubra

A apenas uns quilómetros de Santiago, Val do Dubra agocha un dos segredos mellor gardados do interior da provincia da Coruña. Ríos que serpentean entre carballeiras centenarias, fervenzas escondidas, igrexas románicas, vestixios medievais e espectaculares panorámicas convérteno nun destino perfecto para gozar en contacto coa natureza.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Un dos lugares máis singulares atópase en Portomouro. Nun outeiro estratexicamente situado sobre o río localízanse as coñecidas como tumbas antropomórficas da Pedra do Home, escavadas na rocha e datadas entre os séculos IV e VIII. Destaca tamén a Fervenza do Rexedoiro, á que se pode acceder a través da Ruta das Carballeiras. Durante o camiño aparecen as ruínas da antiga ermida de San Xoán Bautista, antes de chegar a este salto de auga que é un dos recunchos máis fotoxénicos do municipio.

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E quen queira contemplar o concello desde as alturas ten unha cita obrigada co Picoto, o punto máis elevado de Val do Dubra, con 525 metros de altitude.

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