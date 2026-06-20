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Trazo mellora a súa xoia do lecer: Chaián

Varios bañistas en Chaián, en Santiago

Varios bañistas en Chaián, en Santiago / Jesús Prieto

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Redacción

Trazo

A Xunta de Galicia colaborará co Concello de Trazo para impulsar unha actuación de mellora na área recreativa de Chaián, un dos recunchos naturais máis apreciados da contorna do Tambre.

Ambas administracións queren poñer en valor un proxecto que busca reforzar o valor ambiental deste espazo coa plantación de árbores e arbustos nunha illa inundable próxima á praia fluvial. O obxectivo é crear novas zonas de sombra que alivien as altas temperaturas do verán e fagan máis agradable a estancia nun lugar no que natureza e lecer conviven á beira da auga. A actuación contribuirá tamén a reducir a escorrentía e a eliminar especies herbáceas invasoras presentes nesta contorna.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Situada no límite entre Trazo e Santiago, a área recreativa de Chaián constitúe unha pequena xanela aberta ao río Tambre. A súa praia fluvial, as zonas de descanso e os espazos de merendeiro converten este enclave nun punto de encontro habitual para veciños e visitantes, especialmente durante os meses máis cálidos do ano.

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A conselleira puxo en valor o compromiso do Concello coa conservación e mellora deste espazo fluvial, destacando a importancia de seguir coidando lugares que forman parte da paisaxe e da memoria colectiva do territorio. Ángeles Vázquez subliñou tamén que a mellor maneira de gozar destes espazos é contribuír á súa protección e preservación para as xeracións futuras.

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