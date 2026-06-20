Unha mostra repasará en Rianxo e na Estrada dez etapas e viaxes vitais de Virxinia Pereira, o 'faro' de Castelao
A exposición percorre escenarios fundamentais na súa biografía, como A Estrada, Rianxo, Pontevedra, Madrid, Nova York, París e Bos Aires
O Concello da Estrada inaugurará este luns, 22 de xuño, a exposición Virxinia Pereira: dez voltas na vida, unha iniciativa que se integra no Ano Cultural 2026 e que será posteriormente acollida no municipio de Rianxo.
De feito, son estes dous concellos, unidos polas figuras de Virxinia Pereira e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e cun proceso de irmanamento iniciado, os que promoven conxuntamente esta mostra.
A exposición, que toma como fío condutor 10 viaxes realizadas pola estradense que foi dona do Castelao e que loitou pola conservación do legado do insigne galeguista para as xeracións futuras, será inaugurada na primeira das prazas centrais da alameda municipal estradense, ás 13.00 horas.
A mostra conta co patrocino conxunto de ambas as dúas administracións locais, xunto coa colaboración da Xunta de Galicia.
Na inauguración estarán presentes os alcaldes destes dous concellos unidos pola célebre parella: o estradense Gonzalo Louzao e o rianxeiro Julián Bustelo. Con eles estará tamén, entre outros, Xesús Domínguez, en representación de Editorial Galaxia, que deseñou e produciu a mostra co asesoramento da escritora Montse Fajardo.
Virxinia Pereira: dez voltas na vida propón un percorrido pola vida da protagonista do Ano Cultural 2026 no Concello da Estrada a través de dez etapas e viaxes vitais, desenvolvidas en seis estruturas e doce paneis informativos.
O relato expositivo percorre escenarios fundamentais na súa biografía, como A Estrada, Rianxo, Pontevedra, Madrid, Nova York, París e Bos Aires, poñendo o foco na súa relación vital e intelectual con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e no seu papel decisivo na conservación do seu legado.
A exposición poderá visitarse na alameda municipal da Estrada desde o 22 de xuño ata, previsiblemente, mediados de setembro, momento no que se agarda que sexa trasladada a Rianxo.
Alí continuará o seu itinerario expositivo dentro do proxecto cultural compartido entre ambos municipios.
Con esta iniciativa, A Estrada e Rianxo consolidan o seu irmanamento cultural mentres avanzan nos trámites para formalizar o institucional, fortalecendo a cooperación arredor da figura de Virxinia Pereira e da memoria histórica ligada ao galeguismo e ao universo Castelao.
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