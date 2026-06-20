La Xunta invierte 210.000 euros para recuperar la playa fluvial del río Furelos en Melide

La Xunta de Galicia destina 210.000 euros a la mejora de la playa fluvial del río Furelos, en Melide, con una actuación que permitirá recuperar la dinámica natural del cauce y reducir la acumulación de sedimentos y lodos que afectan a esta zona de baño durante los meses de verano.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este sábado las obras ya ejecutadas y destacó que la intervención responde a una petición trasladada tanto por los vecinos como por los pescadores.

La primera fase de la actuación ya ha concluido y consistió en la retirada de los sedimentos acumulados en la cuenca del río a su paso por la playa fluvial. Los trabajos quedarán ahora temporalmente paralizados para no interferir con las actividades que se desarrollan en la zona durante el verano y se retomarán previsiblemente a finales de septiembre.

Compuerta abatible en el río

La actuación, financiada con fondos europeos Feder, continuará después de la temporada estival con la instalación de una compuerta abatible de acero inoxidable, diseñada para favorecer la conectividad del río durante la mayor parte del año y, al mismo tiempo, posibilitar el uso recreativo del embalse como zona de baño durante el verano.

Además, el proyecto contempla la construcción de una escala para peces, una infraestructura que permitirá a las especies piscícolas superar este obstáculo cuando la compuerta permanezca cerrada, garantizando así la continuidad ecológica del cauce.

La previsión de la Xunta es que las obras concluyan en noviembre. Ángeles Vázquez subrayó que esta intervención integral contribuirá a “poñer en valor unha zona cun importante valor natural”, mejorando tanto las infraestructuras hidráulicas como las condiciones ambientales y recreativas de la playa fluvial del Furelos.