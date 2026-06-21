Carballo suma xa 2.786 prazas de aparcamento gratuíto no centro urbano, en 56 parcelas cedidas
Habilitouse unha nova zona de estacionamento entre as rúas Gran Vía e Portugal, e crearase outra para 114 vehículos na avenida do Ambulatorio
O Concello de Carballo segue a reforzar a súa rede de aparcadoiros libres, gratuítos e sen límite de tempo. E faino en base ao sistema de cesión de fincas particulares (comodato), que converteu o municipio nun referente de mobilidade e facilidade de acceso ao comercio e os servizos locais.
Grazas ás novas actuacións que están a entrar en servizo este mes, a cifra global de prazas de estacionamento no casco urbano sitúase cada vez máis preto do obxectivo das 3.000.
As cifras falan por si soas do esforzo realizado para mellorar a accesibilidade do casco urbano: hai dez anos, Carballo contaba con 1.897 prazas para vehículos distribuídas en 22 solares; coas actuacións en marcha sumará 2.786 en 56 parcelas (case mil máis).
A última zona en entrar en servizo está situada entre as rúas Gran Vía e Portugal, para a que se habilitou un acceso peonil cunha gran escaleira de madeira que permite salvar o desnivel.
O alcalde, Daniel Pérez, e os concelleiros de Obras e Servizos, Luis Lamas e Miguel Vales, achegáronse ata este punto para comprobar o remate dos traballos.
O rexedor anunciou a próxima entrada en servizo dunha nova parcela de gran capacidade na avenida do Ambulatorio, con 114 prazas; a conexión de dúas parcelas existentes na rúa Gravador Facal, ou a estrea dun novo espazo de estacionamento nesa mesma rúa que xa está sendo utilizado, aínda que o acondicionamento está pendente.
O estacionamento máis grande da zona urbana, con 210 prazas, está en solo municipal, xunto ao Centro Comercial Bergantiños, pero o modelo de comodato permite que a bolsa continúe a medrar xa non só no centro, senón tamén nos barrios, grazas á colaboración veciñal.
Con este modelo de xestión, Carballo non só resolve a necesidade de estacionamento a longo prazo, senón que fomenta unha vila máis amable e peonil, na que deixar o coche a poucos minutos do centro de forma 100% gratuíta é unha realidade consolidada que seguirá medrando nos vindeiros meses.
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